عمر بهروزيان: تمثيل منتخب التنس 32 عاماً أعظم إنجازاتي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أكد عمر بهروزيان «42 عاماً» لاعب «البادل» والتنس أن تمثيل المنتخب الوطني لمدة 32 عاماً أعظم إنجازاته في مسيرته الرياضية المستمرة منذ أن كان عمره 6 سنوات، مشيراً إلى أنه لا يفكر في الاعتزال رغم هذا العمر المتقدم، وأنه مستعد لتمثيل حتى منتخب الغولف في حال تم اختياره، وطالما أنه يشعر أنه قادر على العطاء في الملعب، مضيفاً أن دورة ند الشبا الرياضية جعلته يتخلى عن فكرة الاعتزال، وأنه يريد مواصلة الاستمتاع بأجوائها المبهرة والاستثنائية، وقال:«لا أفكر حالياً في الاعتزال، كان الأمر مطروحاً من قبل حتى أتفرغ لمسيرتي في التدريب في التنس ولكن دورة ند الشبا جعلتني أتخلى عن الفكرة نهائياً، لاسيما أني أشعر أنه بإمكاني مواصلة تقديم الإضافة لمنتخب البادل، وعيش هذه الأجواء المتميزة، أحب اللعب هنا وأستمتع بالتواجد مع الكرة في الملعب والمنافسة.

تجربة البادل

وأضاف: «لا أعرف كم سألعب أكثر، ولكن سأحاول الاستفادة حتى أتمكن من البقاء أطول فترة ممكنة، أنا فخور بتمثيل المنتخب الوطني على مدار 32 عاماً، كانت البداية مع منتخب التنس عندما كان عمري 10 سنوات وهي مستمرة حتى الآن، وآخر عامين التحقت بمنتخب البادل، في تجربة أضافت لي الكثير لمسيرتي الرياضية.

وتابع: تم اختياري لتمثيل منتخب البادل لأنه بإمكاني تقديم الإضافة، لا يمكنني رفض تمثيل المنتخب طالما أني قادر على العطاء، أنا مستعد للعب حتى مع منتخب الغولف، بصراحة لو لم أكن قادراً على اللعب في هذا العمر لما قبلت ذلك، أعرف أنه لا يمكنني لعب كل البطولات على مدار العام ولكن أختار ما هو مناسب لي والمهم للمنتخب.

وصرح بهروزيان أنه يعتبر دورة ند الشبا أهم فعالية رياضية ليس خلال شهر رمضان المبارك وإنما على مدار العام لتأثيرها المجتمعي وتغيير حياة الناس للأفضل من خلال تبني الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى التنظيم الرائع والمستويات الفنية القوية، حيث تجمع الدورة نخبة الرياضيين من مختلف الرياضات للتنافس، كما تمنح الفرصة لرياضيي الإمارات لصقل مهاراتهم وتطوير مستوياتهم من خلال التنافس مع أفضل اللاعبين، وقال: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على هذه الدورة المتميزة ذات البعد المجتمعي والإنساني.

تفوق «الطواحين»

من جهة أخرى، خسر منتخبنا الوطني من نظيره الهولندي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي بطولة تحدي ند الشبا لفرق البادل، ليتأهل منتخب «الطواحين» الذي يشارك لأول مرة في دورة ند الشبا إلى المباراة النهائية ضد المنتخب الكويتي الذي تأهل بدوره على حساب منتخب إيران 2-0.

على جانب أخر، تنطلق مساء اليوم بطولة الجوجيتسو التي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتوفر للرياضيين من مختلف الأندية والأكاديميات فرصة لاستعراض مهاراتهم والتنافس على الفوز ضمن ثلاث فئات عمرية؛ تشمل الناشئين والكبار والأساتذة.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الدولة، ما يوفر فرصة لعشاق هذه الرياضة لمشاهدة نزالات حافلة بالحماس والتشويق.

في المقابل، تستمر بطولة تحدي الموانع التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي، ويتنافس فيها المشاركون على جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة السيدات تحصل على 100 ألف درهم، وتوزع باقي الجوائز على المراكز الأخرى.

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