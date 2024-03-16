ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة للتنس

المصدر: وكالات

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أعلن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا أنه لن يشارك في بطولة ميامي المفتوحة للتنس في محاولة من اللاعب الصربي (36 عاما) لتقليل عدد البطولات التي يشارك فيها هذا العام.

وقال ديوكوفيتش عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "في هذه المرحلة من مسيرتي أقوم بموازنة جدول أعمالي الخاص والمهني.

"أتأسف لأنني لن أخوض تجربة (اللعب أمام) مجموعة من أفضل المشجعين وأكثرهم حماسا في العالم".

وفاز ديوكوفيتش ببطولة ميامي ست مرات آخرها عام 2016.

وتعرض الفائز بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة لخسارة مفاجئة أمام الإيطالي لوكا ناردي المصنف 123 في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز يوم الاثنين.

ويسعى ديوكوفيتش للفوز بأول لقب له في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين هذا العام خلال موسم الملاعب الرملية.

وتنطلق منافسات الدور الرئيسي لبطولة ميامي يوم الأربعاء.

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