مربط دبي جاهز لـ «دولية دبي للجواد العربي»

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مربط دبي للخيول العربية، أفضل مربط في العالم، للمشاركة في النسخة الـ 21 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي ستقام فعالياتها بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قاعات زعبيل 4 و5 و6 على مدار ثلاثة أيام خلال القترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وكذلك أجواء الحدث العالمي الكبير؛ كأس دبي العالمي، مما يجعل من دبي خلال هذه الفترة الوجهة الأولى للخيل وجمالها والفروسية وقوتها في العالم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

ويسعى مربط دبي للخيول العربية على إثبات مكانته كأفضل مربط منتج ومنجز في العالم، لا سيما وأنه لايزال يحتفظ بسجلات وإنجازات ذهبية، سواء في الإنتاج المحلي الذي ذاعت بطولاته وبصماته في كل القارات، أوفي الألقاب القياسية التي بوأته المركز الأول محلياً ودولياً في أقوى البطولات الدولية مثل بطولة العالم وبطولة كأس كل الأمم وبطولة منتون وبطولة أبوظبي الدولية وغيرها، ومنها بطولة دبي الدولية التي أصبحت نموذجاً يحتذى، من حيث نظامها الذي عبر منظمو بطولات دولية عن رغبتهم في اعتماده بعد موافقة اللجنة المنظمة لبطولة دبي، فضلاً عن أنها تترجم الكرم الخاص بتخصيص 4 ملايين دولار للمتوجين في منافساتها.

تاريخ

ومثلما يحتفظ مربط دبي بقيادته للأفضلية في تاريخ بطولة دبي، يستعد للمنافسة مع أقوى مرابط العالم، من أجل المحافظة على مركزه القياسي أسوة بترتيبه العالمي في أعلى البطولات العالمية تصنيفاً، واعتاد مربط دبي أن يعزز مشاركته في البطولة بأجود إنتاجه من الخيل العالمية البطلة التي أكدت شراستها الجمالية في أقوى الجولات التنافسية محلياً ودولياً.

كما أن مربط دبي حقق العديد من الإنجازات النفيسة في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، خاصة خلال الست سنوات الأخيرة والتي عززت سيرة لامعة خلال عقدين من تاريخ البطولة وعمر المربط منذ انطلاقته، وحققت أهدافها في خدمة الخيل العربي والمحافظة عليه وتطويره وانتشاره، وهي مهمة تكللت بالنجاح بقيادة المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط، وجعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة موطن إنتاجها الأغزر وجودته وإنجازاته والطلب العالمي المتزايد عليه، كما تعكس النتائج التي حققها مربط دبي في تلك الفترة، مدى الصعود المتزايد لقوته الإنتاجية وتطورها، وسيطرته القيادية على جودة وأصالة وبصمات لإنجازاته العالمية.

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