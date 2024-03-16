46 دراجاً في سباق المضمار الختامي للشباب والناشئين بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم اتحاد الدراجات سباق المطاردة الفردية والإقصاء في مضمار زايد بالشارقة لفئتي الشباب والناشئين في ختام الدوري المحلي للفئتين وشهد مشاركة 46 دراجاً من 7 أندية وذلك مساء أول من أمس الجمعة، وذلك بحضور خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية.

وشهد سباق المطاردة الفردية للشباب، فوز دراج نادي أبوظبي خالد النعيمي بالمركز الأول، وزميله حارب المرزوقي في المركز الثاني، ثم يوسف عبدالله مير من نادي النصر في المركز الثالث.

أما المطاردة الفردية للناشئين، فشهدت سيطرة نادي الشارقة على المراكز الثلاثة الأولى عند طريق عبيد عمر السويدي، الذي جاء في المركز الأول، وسيف محمد آل علي في المركز الثاني، وحمد خليفة في المركز الثالث.

أما سباق الإقصاء للشباب، فشهد فوز علي أحمد نصراتي، من نادي الشارقة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني حارب المرزوقي من نادي أبوظبي ثانياً، وخالد النعيمي من نفس النادي في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين، فاز سيف محمد آل علي من نادي الشارقة بالمركز الأول، وصالح نوح الحمادي من نادي أبوظبي ثانياً، ويوسف بدر البلوشي من نادي النصر ثالثاً.

وعقب انتهاء السباق قام خليفة بن عمير بتتويج الفائزين وسط حضور كبير من الأندية المشاركة في آخر سباقات الموسم للمضمار لفئتي الشباب والناشئين.

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