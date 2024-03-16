15 هدفاً في افتتاحية مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني

المصدر: كلباء - محمد فضل

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افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء الرياضي أول من أمس الجمعة فعاليات مهرجان كلباء الرمضاني والذي يقام تحت شعار «رياضة، ثقافة، مجتمع»، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة النادي ونخبة من القيادات الرياضية ومسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية ورؤساء الأندية والرعاة. جاء اليوم الافتتاحي مبسطاً وأنيقاً، حيث اشتمل على عدة عروض وتم عزف السلام الوطني الإماراتي من قبل فرقة شرطة كلباء الموسيقية إلى جانب عروض ليزرية تجاوب معها الحضور الكبير فضلاً عن فقرات مجتمعية وثقافية.

وشهدت المباراة الافتتاحية في لعبة كرة القدم تسجيل اللاعبين 15 هدفاً، وذلك عقب فوز بلدية كلباء على فريق المخضرمين بنتيجة 9 ـ 6.

كما قام الشيخ سعيد القاسمي وعيسى الحزامي وكبار الضيوف بتفقد فعاليات المهرجان المصاحبة التي شملت جناحاً للأسر

المنتجة وجناح شرطة الشارقة ومجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة كلباء ونادي سيدات الشارقة فرع كلباء ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبعض الفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية شملت عروضاً في التايكواندو والكاراتيه ورياضات أخرى.

بدوره، ألقى عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي أمين السر العام بالنادي وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا للمهرجان كلمة بمناسبة افتتاح المهرجان الرياضي الأول والذي يستمر حتى 23 مارس الجاري، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للنادي وخلق مناخ أسري ومجتمعي لأهالي كلباء، كما أن المهرجان يعتبر فرصة سانحة للمساهمة في دعمه أصحاب المشاريع من الأسر المنتجة وتسخير طاقة الشباب في أجواء ثقافية ورياضية مجتمعية، من خلاله إيجاد منصة تسويقية للأسر المنتجة يتم فيها تسويق مشاريعهم التجارية وتقديمها للجمهور، وأشار إلى أن المهرجان سيقوم بعقد عدد من الورش والمجالس الرمضانية الرياضية وهناك سحوبات للجمهور تقدم بصورة يومية.

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