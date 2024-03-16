«دولية الشارقة» للشطرنج تنطلق الليلة

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الليلة، السبت، النسخة الـ 29 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، والتي أصبحت موعداً سنوياً رائعاً للتنافس الذهني والرياضي على مستوى الدولة.

يشهد حفل الافتتاح جمع كبير من القادة والمسؤولين الرياضيين بالدولة، وأعضاء مجالس إدارات الاتحاد والأندية الشطرنجية.

ورفع الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته الكريمة ومكارمه الدائمة للنادي وللاعبين ولرعايته للبطولة، والتي تشهد اليوم مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين الدوليين والأساتذة من خارج وداخل الدولة، حيث إن البطولة محط أنظار الشطرنجيين على المستوى الدولي، وقد تعودنا على التنظيم الناجح، والذي يليق بوضع النادي كأكبر نادٍ للشطرنج في العالم، والذي يضم مقر الاتحاد العربي للشطرنج.

وأشار عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي، إلى أن البطولة تشهد مشاركة كبيرة للأساتذة الدوليين الكبار من داخل وخارج الدولة، حيث بلغ عدد الأساتذة الدوليين الكبار 14 أستاذاً دولياً كبيراً، بالإضافة إلى 6 أساتذة دوليين، ومشاركة 200 لاعب في بطولة الشطرنج السريع، و180 لاعباً في بطولة الشطرنج الخاطف. وقد بلغ عدد الدول المشاركة 27 دولة.

يرأس لجنة الحكام، حكمنا الدولي فيصل محمد الحمادي، ويعاونه الحكم الدولي سلمان طارق الطاهر، وعامر آل علي، وعبد القادر ريس، ومدى يازجي، وزايد فيصل وطلال البلوشي، بالإضافة إلى عدد آخر من الحكام المحليين المواطنين.

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