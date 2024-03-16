انطلاقة قوية لبطولة خالد بن طناف الرمضانية ببني ياس

المصدر: أبوظبي – البيان

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افتتحت مساء أول من أمس، الجمعة، بملاعب نادي بني ياس بالشامخة، في العاصمة أبوظبي، بطولة خالد بن طناف المنهالي، التي تقام في نسختها الخامسة، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر على مدار 10 أيام خلال شهر رمضان المبارك.

وشهد افتتاح البطولة خالد بن طناف منظم البطولة، واللواء أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء منطقة بني ياس، استمتعوا بأمسية رياضية كروية مصاحبة بالعديد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية والثقافية.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة، فوز فريق الاتحاد الرياضي على مجموعة العافية بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتعادل فريق الشهامة مع مركز الدكتور فراس 2-2 في المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق «المخضرمين» بنتيجة كبيرة على «الميهال»، بسداسية مقابل هدفين، وتغلب فريق الزعيم للوساطة العقارية، على فريق النخبة بأربعة أهداف مقابل هدف، أما المجموعة الثالثة، فشهدت فوز فريق الغريبة على سيوف العاصمة 5-3، وتعادل سالزبيري مع زايد الخير 1-1 ضمن المجموعة الرابعة.

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