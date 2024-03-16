شرطة دبي تُنظم بطولة الجاليات في نسختها الثالثة بمشاركة 16 فريقاً

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمبادرة الروح الإيجابية، ومركز شرطة المرقبات، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، بطولة الجاليات لكرة القدم في نسختها الثالثة، وذلك في حديقة أبوهيل، بمشاركة 16 فريقاً من سكان المنطقة من مختلف الجاليات.

وشهد انطلاق فعاليات البطولة التي تأتي في إطار حملة " رمضان في دبي"، العميد راشد صالح الشحي مدير مركز شرطة المرقبات، ونائبه العقيد خليفة آل علي، فاطمة أبوحجير والنقيب عوض مبارك مُنسقي مبادرة الروح الايجابية، وعدد من الضباط والأفراد.

وأشاد العميد راشد صالح الشحي بتنظيم البطولة ومستواها، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تساهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد.

وبدورها، أوضحت فاطمة بوحجير، أن هذه البطولة جزء من بطولات وبرامج عدة تطلقها "الروح الإيجابية"، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الداخليين والخارجيين، والهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش.

وشاركت في فعالية البطولة دورية "غياث"، حيث استمع الرياضيون والمشاركون من قبل الرائد عمر الخاجة على مواصفات الدورية التي تعتبر واحدة من أكثر الدوريات الأمنية تطوراً في العالم وتحتوي على برامج ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات ومواصفات عالية المستوى.

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