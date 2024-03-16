كأس رئيس الدولة للجوجيتسو .. بني ياس والوحدة إلى نهائيات الرجال والسيدات

المصدر: وام

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اختتمت مساء أمس منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، المخصصة لفئة الكبار من الرجال والسيدات بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.

وسط حضور جماهيري كبير، شهدت المنافسات مشاركة نخبة لاعبي الأندية المحلية من أصحاب الخبرة الدولية، وتميزت النزالات بالندية والتكافؤ والقوة البدنية والحضور الذهني. وأثبت لاعبو ولاعبات أندية بني ياس والوحدة تفوقهم من خلال التأهل إلى نهائيات فئتي الرجال والسيدات للمنافسة على لقب البطولة، بينما حلّ نادي العين ثالثاً في منافسات فئة السيدات ويواجه أكاديمية " M.O.D " على المركز الثالث وبرونزية فئة الرجال.

وقدم لاعبو ولاعبات نادي بني ياس أداء قويا في منافسات المرحلة التمهيدية مؤكدين عزمهم على الحفاظ على اللقب الذي توّجوا به العام الماضي، فيما أبدع لاعبو نادي الوحدة رجالا وسيدات وأثبتوا كفاءتهم ليتأهلوا وجها لوجه مع حامل اللقب إلى الدور النهائي.

وتوج نادي بني ياس بالمركز الأول في نسخة العام الماضي لفئة الرجال وحلّ العين وصيفاً، بينما جاء الجزيرة ثالثاً، وفي منافسة فئة السيدات تصدر أيضاَ نادي بني ياس المنافسة وحصل على المركز الأول، فيما حلّ الوحدة ثانيا وجاء العين ثالثاً.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إن بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تتصدر أجندة البطولات المحلية، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية التي تليق بأبناء وبنات الوطن، وينتظرها عشّاق هذه الرياضة كل عام ، ولطالما شكّلت هذه البطولة الغالية محطة مهمة لأندية الدولة، نظرا لقوة المنافسات، ولدورها في تطوير وصقل مواهب اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم للفوز بالألقاب المحلية والدولية مع أنديتهم.

وأضاف الشامسي ان بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في نسختها الحالية تكمل عامها الثامن منذ انطلاقتها، وأصبحت فعالية إستراتيجية تحفز الأندية الرياضية على مستوى الدولة، لتقديم المزيد، والاستثمار بما تملكه من أجيال متقدة العزيمة للانتصارات واعتلاء منصات التتويج.

وأكد الشامسي أهمية تنظيم بطولة محلية بهذه المواصفات العالمية، تواكب خطط الاتحاد في استدامة تطوير رياضة الجوجيتسو وتوسيع انتشارها، منوها بالتواجد اللافت للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذي يعزز جودة المنافسات ويستقطب حضورا جماهيريا عريضا من مختلف إمارات الدولة.

و من جانه قال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية: قدم لاعبونا أداء مبشراً ونتوقع أن نشهد نزالات قوية في الدور النهائي. والمهم اليوم أننا رأينا هذا المستوى المتميز من لاعبينا، كما عمدنا إلى منح الفرص لعدد كبير من اللاعبين لإختيار الأفضل للمشاركة في النهائيات، ونحن راضون عن مستوى اللاعبين وأدائهم. ونطمح لتحقيق المركز الأول في هذه النسخة، في ظل استقطاب عدد من المواهب الجديدة، والجهود الكبيرة التي بذلت استعداداً للكأس الغالية.

و بدوره قال عبدالله الشامسي، إداري نادي بني ياس للجوجيتسو إن الاهتمام المباشر من الإدارة العليا للنادي وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس، كان العامل الأبرز في تطور اللعبة بالنادي، وتحفيز الكادر الإداري والفني وصقل عزيمة اللاعبين سواء أثناء التدريبات أو خوض النزالات، ونحن سعداء بالتأهل إلى الدور النهائي لفئتي الرجال والسيدات، ونثق بأن لاعبينا سيقدمون أداءً قويا ليكون المركز الأول من نصيبهم ونكرر قصة نجاحنا في الأعوام الأربعة الأخيرة.

ومن ناحيته أوضح رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو أهمية تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بهذا التوقيت المثالي، ما يمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني فرصة الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين واللاعبات لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، والعمل على الاستفادة من نقاط القوة ومعالجة أي نقاط ضعف أو تحديات خلال المعسكر الإعدادي الذي ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة.

وقال ليموس إن ما شهدناه اليوم من أداء قوي للاعبين على البساط، يثبت لنا أنهم على قدر الآمال والتطلعات انطلاقا من حرصهم على الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة أمامهم لرفع جاهزيتهم قبيل انضمامهم إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني استعدادا لبطولة آسيا المقرر لها مطلع مايو المقبل.

وقالت مارينا ريبيرو، مدربة نادي بني ياس لقد قدمت بطلاتنا أداءً ممتازاً وأظهرن قوة كبيرة، حيث تأهل فريقنا لخوض النهائيات ، ونحرص دوماً على اعتماد استراتيجيات متنوعة في كل نزال ونثق بأن لاعباتنا على أتم الاستعداد لخوض جميع المنافسات، حيث بذلن قصارى جهدهن في التدريب والتحضير للبطولة. وأعتقد بأن رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات تحقق تطوراً لافتاً عاما بعد عام، ونرى مزيداً من المواهب الإماراتية والأداء المتطور خلال البطولات وفي مختلف فئات الأحزمة. وتجمع هذه البطولة أقوى اللاعبات في الدولة وتمنحهن الحافز للتدريب والفوز بالبطولات العالمية القادمة.

وأضافت: نعلم أن منافسات الدور النهائي ستكون أقوى وتتطلب المزيد من التركيز والمهارة والحضور الذهني، ونحن مستعدون لذلك وثقتنا بلا حدود في لاعباتنا وقدرتهن على مفاجأة منافساتهن، وارباك حساباتهن للاحتفاظ باللقب.

ومن ناحيتها قالت أسماء الحوسني، لاعبة نادي بني ياس: نسعى في هذه البطولة إلى جمع أكبر عدد من النقاط، ما يدفعني إلى محاولة إنهاء النزالات عن طريق الاخضاع منذ الثواني الأولى، ولذلك فأنا على أهبة الاستعداد دائما لتنفيذ مختلف المهارات والحركات التي تضمن لي الفوز ، وتحظى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمكانة خاصة في قلوبنا جميعاً، لذا حرصنا في النادي على الاستعداد بقوة للمشاركة، وكنا نتدرب مرتين يومياً إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية. ونتطلع إلى الفوز وإحراز الكأس للمرة الخامسة على التوالي.

و أضافت ان منافسات اليوم الأول كانت حافلة بالتحديات، ولكنني استطعت تجاوزها بالتركيز والإصرار ، ولا شك أن النزال الأخير كان الأصعب، حيث تطلب مني أعلى درجات التركيز على أدق التفاصيل خصوصا أن منافستي كانت على قدر كبير من الكفاءة. أشعر بفخر كبير للوصول إلى نهائي البطولة، وسأبذل كل ما في وسعي في الدور النهائي للصعود برفقة زميلاتي إلى منصة التتويج.

وبدوره قال سعيد الكبيسي لاعب نادي الوحدة: سعيد بالتأهل المستحق مع نادي الوحدة إلى نهائي البطولة الأغلى ،و إنجازنا اليوم لم يأت من فراغ، وهذه النزالات الصعبة هي التي تبرز معدن الأبطال ،و نزالات اليوم كانت أمام مجموعة من اللاعبين المحترفين والمتمرسين، ولكن بفضل الإصرار والتدريب الشاق، نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

واختتم قائلاً إن النزال الأخير كان الأصعب أمام زميلي عمر هروميتش من نادي بني ياس، ولعل الفوز بالنقاط يبرز مدى صعوبة النزال أمام لاعب يجيد جميع أنواع التقنيات. أتمنى أن تتكلل جهودنا بتحقيق اللقب.

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