المطروشي تشيد بالتعاون مع «دولي الخماسي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي يفتح آفاقاً جديدة لتطوير مستقبل الخماسي الحديث في الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وزيادة انتشارها، جاء ذلك خلال زيارة كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والوفد المرافق له لاتحاد اللعبة في مقره بأبوظبي، وذلك لبحث سبل التعاون وإبرام شراكات بناءة مع الاتحاد الدولي. واستعرضت هدى المطروشي مع كلاوس، برامج الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث، ومساعيه لتطوير تلك الرياضة في الدولة بشكل خاص وفي قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأكدت المطروشي، أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي من شأنها تعزيز جهود القائمين على الخماسي الحديث في الإمارات لتحقيق نجاحات أكبر والاستفادة من تجارب المؤسسات الرياضية الدولية، والوصول إلى الأهداف الرئيسية بإعداد أبطال يشاركون في دورات الألعاب الأولمبية.

وأشادت المطروشي، بجهود اللجنة الأولمبية ودعمها المتواصل للاتحاد، مشيرة إلى أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث للإمارات واللجنة الأولمبية تمثل نجاحاً لجهود الإمارات على صعيد الرياضة العالمية.

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