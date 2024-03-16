3000 عداء وعداءة في سباق الجري بدورة ند الشبا

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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يشارك أكثر من 3000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، في سباق الجري السنوي، الذي يقام الليلة في مضمار ميدان، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 الجاري.

وتنطلق منافسات سباق الجري في التاسعة مساءً وتشمل 3 مسافات مختلفة، 4 و5 و10 كيلومترات، ويضم عدة فئات منها الفئة المفتوحة لسباق 10 كيلومترات للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال والسيدات ويسمح فيها بمشاركة لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني ومدربي اللياقة البدنية وألعاب القوى، ويتضمن سباق 5 كيلومترات الفئة المجتمعية مواطنين ومواطنات، والفئة المفتوحة رجال فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 عاماً فما فوق، ويتضمن سباق 4 كيلومترات فئات الصغار المفتوحة المخصصة للشباب والشابات من عمر 13 و14 عاماً، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 عاماً.

تألق

من جهة أخرى، اختتمت أول من أمس، بطولة المبارزة التي شهدت تألق اللاعبين الإماراتيين بتحقيقهم 7 ميداليات ملونة وسط منافسات قوية شارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 14 دولة هي الإمارات السعودية، البحرين، الكويت، المجر، استونيا، مصر، أوزبكستان، روسيا، تركمنستان، تركيا، إيران، تونس، العراق.

حضر مراسم تتويج الفائزين، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان الرحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، ومحمود بسيوني، مساعد مدير العلامة التجارية لشركة بوكاري سوت.

وسيطر لاعبو الإمارات، على نتائج مسابقة سلاح السيف العربي «السابر» لفئة الرجال، دولي، بفوزهم بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز خالد مبارك بالميدالية الذهبية بتغلبه في المباراة النهائية على خليفة العبري صاحب الميدالية الفضية بنتيجة 15 ـ 13، فيما حصل حمد المازمي على الميدالية البرونزية، بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على السعودي أحمد العمران.

وتوج المصري عبدالرحمن حفور بالميدالية الذهبية في مسابقة سلاح سيف الشيش «الفلورية» لفئة الرجال، دولي بعدما تغلب في المباراة النهائية على الإماراتي فارس البلوشي الذي أحرز الميدالية الفضية بنتيجة 15 ـ 8، وجاء التونسي محمد أيوب الفرجاني في المركز الثالث بعد تغلبه على دانييل روبرت بنتيجة 15 ـ 12.

وفي مسابقة سلاح سيف المبارزة «الآيبيه» لفئة الرجال دولي، توج السعودي فيصل عابد بالميدالية الذهبية، بعدما فاز في المباراة النهائية على الاستوني ستن برينتس بنتيجة 12 ـ 11، وحصل الإماراتي خليفة الزرعوني على الميدالية البرونزية، بتغلبه في مباراة تحديد المركز الثالث على المصري أحمد الصغير.وفي مسابقة سلاح سيف المبارزة «الآيبيه» لفئة السيدات، توجت التونسية سارة بسباس (مواليد الدولة) بالميدالية الذهبية، بفوزها في المباراة النهائية على الإماراتية العنود السعدي صاحبة الميدالية الفضية بنتيجة 15 ـ 7، فيما حصلت شيخة الزعابي على المركز الثالث، بعد تغلبها على ميرة الحمادي في المباراة الترتيبية.

نجاح

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، بنجاح البطولة تنظيمياً وفنياً وبتطور مستواها الفني عاماً بعد آخر، نظراً لمشاركة العديد من اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية، مشيراً إلى أن التواجد في البطولة أصبح حلم كل لاعب بفضل المكانة التي وصلت إليها ومستوياتها الفنية القوية.

البادل

وتأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي بطولة «تحدي ند الشبا لفرق البادل» التي تقام في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، رغم خسارته في الجولة الأخيرة من نظيره الإيراني بنتيجة 1 - 2.

وبنهاية دور المجموعات، تصدر منتخب إيران المجموعة الأولى، وضرب موعداً مع نظيره الكويتي في نصف النهائي، فيما يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب هولندا الذي تصدر المجموعة الثانية بفوزه في الجولة الأخيرة على قطر بنتيجة 3 - 0.

وفي منافسات البادل للناشئين تحت 18 عاماً التي دخلت إلى الدور ربع النهائي، تأهل سيف الحمادي طلال، وقاسم الشرفي، بفوزهما على محمد العلي وعبدالله العلي بنتيجة 6 ـ 1 و6 ـ 1.

وتأهل مكتوم بن غدير، ومكتوم الكتبي، إلى المرحلة التالية بفوزهما على تركي عبدالواحد فيصل، وحمدان حامد المازمي، 6 ـ 0 و6 ـ 0، فيما تغلب أحمد الهاشمي إسماعيلي، ومارتن مارتينيز، على ناصر النصر، وعبدالله العقيلي إسحاق 6 ـ 1، 6 ـ 1.

وتقدم محمود عبدالحميد العطار، وأحمد المهيري، بفوزهما على أحمد العلوي، وعلي النحاس 6 ـ 4 و6 ـ 0، بينما فاز فهد الهولي وحمد الكوخاردي، على سيد محمد الهاشمي، وفارس المهيري 6 ـ 4 و6 ـ 0.

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