إيغور بطل كأس «الوفاء لزايد»

المصدر: دبي - البيان

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توج الصربي إيغور ميلادنوفيتش، بلقب بطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً.

شهد مراسم تتويج الفائزين، سعيد شكري الأمين العام، وعثمان موسى، مدير الجهاز الفني بالنادي، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي، شارك في البطولة 174 لاعباً ولاعبة، يمثلون 29 دولة، منهم 22 لاعباً من حملة الألقاب الدولية واللاعبين المصنفين دولياً. وتصدر الترتيب النهائي الصربي إيغور ميلادنوفيتش، بثماني نقاط، يليه الطاجيكي امانتوف فارّوخ، والأوكراني الكسندر زوباريف، برصيد 7.5 نقاط.

وجاء في المركز الرابع إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط كل من الأذربيجاني المر ماجريموف، والإماراتي عمار السدراني، والمغربي مخلص العدناني، والمقدوني لوردشسكو فايوريل، والفلبينيين ميركادو ليفيي، واوليفر ديميكلنغ.

وحصل زايد الطاهر على جائزة أفضل لاعب مواطن، وأحلام راشد بلقب أفضل لاعبة مواطنة، وفاز كل من خليفة البلوشي، وشما السويدي، بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة من نادي دبي للشطرنج. وهنأ نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة الفائزين، معرباً عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من 29 دولة، ما يدل على انتشار اللعبة.

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