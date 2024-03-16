تألق «خطيرة» و«تكريم» بمنافسات الإنتاج في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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وصل قطار مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، إلى ثاني محطات منافسات هجن أبناء القبائل في أشواط اللقايا التي شهدت مشاركة 2386 مطية، بواقع 1201 مطية على ميدان المرموم و1185 مطية على ميدان سيف العرب، وذلك من خلال 20 شوطاً بميدان المرموم ومثلها بميدان سيف العرب، إذ خصصت الأشواط الـ 10 الأولى بميدان المرموم لهجن الإنتاج.

وحلقت «خطيرة» لعمير الحزمي قناص العامري، بناموس أول أشواط الإنتاج بميدان المرموم والذي خصص للقايا البكار المحليات للإنتاج مسجلة 7:22:9 دقائق، وتصدرت «تكريم» لظافر راشد سويدان الكتبي، ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات للإنتاج مسجلة زمناً 7:19:0 دقائق، وخطف «جمر» لخليفة حليس الكتبي صدارة اللقايا الجعدان المحليات للإنتاج بزمن 7:21:2 دقائق، فيما حسم «شاهين» الصراع على صدارة الشوط الرابع والمخصص للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، مهدياً مالكه مطر عبدالله الشامسي، الانتصار بزمن وقدره 7:15:3 دقائق.

ويشهد ميدان المرموم، اليوم، صراعاً بين الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل على 3 كؤوس للقايا البكار المفتوح والإنتاج والمحليات باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وثلاث بنادق للقايا الجعدان المفتوح والإنتاج والمحليات، ويحصل الفائزون على كأسي المفتوح والإنتاج على جائزة نقدية قيمتها مليون ونصف المليون درهم، بينما ينال الحائز على كأس المحليات مليون درهم، وهو نفس المبلغ الذي يحصده الفائزان ببندقيتي المفتوح والإنتاج، بينما ينال الفائز ببندقية المحليات 800 ألف درهم.

من جهة أخرى، كشف نادي دبي لسباقات الهجن، عن تسعيرة هجن العاصفة لسن اللقايا في منافسات اليوم، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مالك مؤسسة هجن العاصفة، لدعم الرياضة التراثية والحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

وتم تحديد التسعيرة للمشاركين في أشواط الرموز لسن اللقايا البكار بمبلغ مليوني درهم للمركز الأول، ومليون ونصف المليون درهم للمركز الثاني، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثالث، إضافة إلى مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

وللمشاركين في أشواط الرموز لسن اللقايا الجعدان، تم تحديد التسعيرة بمبلغ مليون ونصف المليون درهم للمركز الأول، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثاني، ومليون درهم للمركز الثالث، إضافة إلى ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

وتم تحديد التسعيرة لبقية الأشواط بمبلغ مليون درهم لأشواط اللقايا البكار، و800 ألف درهم لأشواط اللقايا الجعدان.

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