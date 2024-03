"غزو النحل" يوقف مباراة تنس في بطولة إنديان ويلز "فيديو"

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد ملعب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توقفا مؤقتا للعب بسبب "غزو النحل" للملعب واللاعبين.

ونشر حساب البطولة على حسابه في تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، منشورا يعلن تعليق اللعب بسبب "غزو النحل"، مرفقا برمز تعبيري لنحلة.

وتداولت قنوات رياضية فيديو يوثق تجمع النحل فوق الملعب، وحول أجهزة التصوير.

وظهر اللاعب الإسباني، كارلوس ألكاراز، في الفيديو، وهو يحاول التعامل مع النحل بينما كان يخوض مباراة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، وسط حالة من الارتباك والضحك من جانب الجمهور.

وتعرض ألكاراز البالغ 20 عاما للدغة على الجبين وأجبر على ترك الملعب بشكل موقت بسبب "غزو النحل" خلال مواجهته في الدور ربع النهائي امام زفيريف، بعد شوطين فقط من انطلاق المباراة، وفقاً لروسيا اليوم

وتوقفت لنحو ساعتين لكنه لم يواجه أي عقبة لتحقيق فوز سهل على حساب الألماني 6-3 و6-1، ليثأر من خسارته أمام زفيريف في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال ألكاراز بعد المباراة:"بالتأكيد هي المباراة الأكثر غرابة التي خضتها في مسيرتي".

وتابع:"اعتقدت أنه كان مجرد عدد قليل منهم، وليس الكثير".

مضيفا:"حاولت الابتعاد عنهم، لكن ذلك كان مستحيلا".

وعاد اللاعبان بعد فترة توقف للاحماء، على الرغم من أن ألكاراز أصر على أن يقوم النحال بإزالة النحل المتجمع حول كرسي اللاعب وأغراضه.

وانطلقت بطولة "بي إن بي باريبا" المفتوحة في حديقة إنديان ويلز للتنس، في الثالث من مارس الجاري وتستمر حتى الأحد المقبل، حيث وصلت إلى الأدوار ربع النهائية.

A pause for... bees?! 🐝



Carlos Alcaraz and Alexander Zverev's quarter-final match has been SUSPENDED due to a swarm of bees 🤯 pic.twitter.com/w8rALgPYU8