المطروشي: التعاون مع "الاتحاد الدولي" يفتح آفاقاً جديدة لـ"الخماسي الحديث"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث أن التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي للعبة، يفتح آفاقاً جديدة لبرامج نشر وتطوير اللعبة لصياغة مستقبل مشرق لتلك الرياضة الأولمبية المهمة.

جاء ذلك خلال زيارة كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والوفد المرافق له لاتحاد الإمارات أمس في مقره بأبوظبي، وذلك لبحث سبل التعاون وإبرام شراكات بناءة بين الطرفين تساهم في تسريع خطى الاتحاد الإماراتي لتطوير اللعبة وتأهيل منتخبات قوية قادرة على تحقيق الإنجازات القارية والعالمية.

واستعرضت المطروشي مع كلاوس خلال اللقاء برامج اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ومساعيه لتطوير تلك الرياضة في الدولة بشكل خاص، وفي منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا بشكل عام، إلى جانب أنشطة الاتحاد وروزنامة بطولاته.

وأكدت أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي من شأنها تعزيز جهود القائمين على الخماسي الحديث في الإمارات، لتحقيق نجاحات أكبر على مختلف الأصعدة، والاستفادة من تجارب المؤسسات الدولية، من خلال تأسيس شراكات مستقبلية طموحة وقادرة على تأهيل أبطال يشاركون في دورات الألعاب الأولمبية.

وأشادت المطروشي بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، ودعمها المتواصل للاتحاد، مشيرة إلى أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث للإمارات واللجنة الأولمبية الوطنية يعكس أهمية وقيمة الرياضة الإماراتية، ومكانتها المرموقة لدى المنظمات الدولية.

ووجهت الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم المستمر للخماسي الحديث والمساهمة في تعزيز الجهود للارتقاء بالرياضة الناشئة في الدولة وتعزيز نموها على جميع المستويات وفتح الأبواب أمام الرياضيين لممارسة واحتراف الخماسي الحديث بمختلف مجالاته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز