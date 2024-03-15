غداً .. 3000 عداء وعداءة يشاركون في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

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ينطلق غداً سباق الجري ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية" بمشاركة أكثر من 3000 عداء وعداءة من داخل الدولة وخارجها بمضمار ميدان لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات.

وتتضمن فئات السباق، الفئة المفتوحة لسباق 10 كيلومترات للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال والسيدات ويسمح فيها بمشاركة لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني ومدربي اللياقة البدنية وألعاب القوى، ويتضمن سباق 5 كيلومترات الفئة المجتمعية مواطنين ومواطنات، والفئة المفتوحة رجال فئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، ويتضمن سباق 4 كيلومترات فئات الصغار المفتوحة المخصصة للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

وعلى صعيد منافسات المبارزة في الدورة، التي يشارك فيها 127 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، حصدت الإمارات 7 ميداليات ملونة، وضعتها على صدارة ترتيب الدول المشاركة، حيث فاز خالد مبارك بالميدالية الذهبية في سلاح "السابر" لفئة الرجال/ دولي، وعلي خليفة العبري على الفضية، وحامد المازمي على البرونزية في نفس المسابقة.

وفي منافسات سلاح "الفلورية " لفئة الرجال/ دولي فاز المصري عبدالرحمن حفور بالميدالية الذهبية، والإماراتي فارس البلوشي بالفضية، وحصل التونسي محمد أيوب فرجاني على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات سلاح "الآيبيه" لفئة الرجال/ دولي، فاز السعودي فيصل عابد بالميدالية الذهبية، ونال الأستوني ستين برينتس الميدالية الفضية، وفاز الإماراتي خليفة الزرعوني بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة سلاح "الآيبيه" فتيات محلي، فازت التونسية سارة بسباس بالميدالية الذهبية، ونالت الإماراتية العنود السعدي الميدالية الفضية، وحصلت زميلتها شيخة الزعابي على الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات البادل في الدورة، تأهل فريق الإمارات إلى الدور نصف النهائي مع فريق إيران من المجموعة الأولى، وهولندا والكويت من المجموعة الثانية.

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