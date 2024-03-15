كأس رئيس الدولة للجوجيتسو الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق الليلة منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي بمشاركة أندية الدولة.

وتعتبر بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو من أبرز البطولات على الساحة المحلية، وتمثل قيمة مضافة لمنافسات الموسم الرياضي. وتشكل البطولة المخصصة لفئة الكبار فوق 18 عاماً، محطة مهمة لتحفيز المنافسة بين الأندية المحلية لتصل لمستويات جديدة في مشهد يعكس التطور الهائل لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.

وتشهد البطولة التي تتخطى قيمة جوائزها مليون درهم، مشاركة واسعة للاعبي ولاعبات أندية الدولة ومن أبرزها بني ياس، والعين، والوحدة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تمثل بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو قيمة كبرى وأهمية خاصة بالنسبة للأندية المحلية ومنتسبيها، كونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول للمسيرة الرياضية ولأبناء وبنات الوطن». وأضاف البطران: «تعكس البطولة الصورة الحقيقية لرياضة الجوجيتسو الإماراتية وما حققته من تطوّر وصل بها إلى قمة الهرم العالمي على مدار السنوات الأخيرة، سواء على صعيد الأندية أو اللاعبين، وعلى الرغم من كونها بطولة محلية، إلا أنها تجمع تحت مظلتها نخبة اللاعبين واللاعبات الإماراتيين وأكثرهم تجربة على الساحة الدولية ووصولاً إلى منصات التتويج القارية والعالمية».

وتابع: «منتخبنا الوطني للجوجيتسو مقبل على مجموعة مهمة من الاستحقاقات القارية والعالمية، وبعد أقل من شهرين، تستضيف أبوظبي النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، ولا شك في أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، محطة مثالية تسهم في إعداد اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم على النحو الذي يمكنهم من الحفاظ على اللقب القاري».

ودعا البطران كل الجماهير للتواجد بقوة خلف الأندية واللاعبين، والاستمتاع بأمسية رمضانية عنوانها المنافسة والحماس.

وقال زايد عبيد الكعبي، مدرب نادي العين: «نعتزم تقديم الأفضل في هذه النسخة والبناء على نتيجة العام الماضي، حيث حققنا المركز الثاني في فئة الرجال والثالث لفئة السيدات. ونثق بقدرتنا على إحراز المركز الأول، ولا سيما في ظل وجود لاعبين متميزين في صفوف فريقنا، ومن بينهم خالد الشحي، وعبدالله الدرمكي، وذياب النعيمي، وغيرهم. ونتطلع إلى انطلاق النزالات ورؤية لاعبينا يحققون الفوز تلو الآخر ويحصلون على كأس البطولة الأغلى محلياً».

وقال اللاعب فرّاج العولقي لاعب نادي بني ياس حامل اللقب: «مشاركتي مع الفريق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو شرف كبير وفخر أعتبره قلادة على صدري. أنا وزملائي حريصون على الحفاظ على القمة وتحقيق اللقب مجدداً، علماً بأننا نتوقع أن تكون المنافسة أقوى هذا العام. كل الأندية المشاركة تطمح إلى تجاوزنا لتحقيق اللقب، لذلك كان من الضروري أن تكون استعداداتنا استثنائية على الأصعدة كافة».

بدورها، قالت اللاعبة ميثاء شريم من نادي الوحدة: «سعيدة بالمشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو للمرة الأولى مع نادي الوحدة الذي انتقلت إليه مؤخراً، أسعى برفقة زميلاتي إلى تحقيق اللقب الغالي من خلال الاستفادة من دروس وعبر الموسم الماضي».

وتضيف: «المنافسة ستكون قوية ولكننا مستعدون لها، سنبذل أقصى جهودنا لتقديم أفضل مستوى وتحقيق اللقب الغالي، وثقتنا بلا حدود في قدرتنا على صعود منصة التتويج».

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