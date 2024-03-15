«أميرة» و«متعب» بطلا كأس وبندقية المفتوح في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أقيمت بميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، تحديات رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، في ثاني أيام مهرجان المرموم التراثي 2024 «ختامي المرموم»، والذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وشهد الميدان إقامة 20 شوطاً لمسافة 4 كيلو مترات، بمشاركة 1298 مطية، ليرتفع عدد المطايا المشاركة في سن الحقاقة إلى 4410 مطايا على مدار اليومين، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى للرموز، بواقع رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج.

وتمكنت «أميرة» المملوكة لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي من حصد كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للحقاقة البكار المفتوح وجائزته البالغة مليون درهم في توقيت وقدره 5:42:5 دقائق، وبالمقابل تألق شعار عبد العزيز سيف علي سويلم الكتبي، من خلال تقديمه لـ«متعب»، الذي حصد بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزة نقدية قيمتها ثمانمائة ألف درهم، وذلك بعد تسجيله أفضل توقيت في سن الحقاقة بميدان المرموم بلغ 5:40:2 دقائق.

وأبدعت «هجر» بشعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في الشوط الثالث للحقاقة البكار للإنتاج، ونجحت في انتزاع كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزة المليون درهم، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بعد مرور توقيت وقدره 5:43:0 دقائق، وذهب رابع رموز سن الحقاقة إلى شعار سعيد نابت خيله العامري، الذي قدم «مسعف» بطل بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج وجائزة الثمانمائة ألف درهم، وذلك بعد حسمه للمعركة القوية في زمن وقدره 5:41:7 دقائق، وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين برموز سن الحقاقة عقب نهاية الأشواط.

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