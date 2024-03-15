«الإمارات للدراجات» يقترب من منصة التتويج في سباق ميلانو- تورينو

المصدر: روما - وام

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اقترب فريق الإمارات للدراجات الهوائية من الفوز في ميلانو- تورينو، بعد أن احتل 3 من دراجيه المراكز الأربعة الأولى في أقدم بطولة كلاسيكية في قائمة المشاركات الاحترافية.

وفاز بالسباق، أول من أمس، ألبرتو بيتيول (فريق إي أف يديوكشن إيزيبوست)

ووصل جان كريستين، ،19 عاماً ضمن فريق الإمارات للدراجات إلى خط النهاية، محتلاً المركز الثاني، ومحققاً أفضل نتيجة له حتى الآن في صفوف الدراجين الكبار، كما أن مواطنه وزميله مارك هيرشي جاء في المركز الثالث على منصة التتويج، وخلفه دييغو أوليسي في المركز الرابع.

وقال كريستين: «حاولنا أن نجعل السباق صعباً في الطريقين الصاعدين الأخيرين. كنت أنا ومارك ودييجو آخر الدراجين المتبقين من فريقنا، بينما كان لدى فريق بورا خمسة دراجين. كان بيتيول سريعاً للغاية، وأعتقد أنه كان الأقوى، وفي نهاية السباق انطلقت وحاولت سد الفجوة، لكنني لم أتمكن من اللحاق به، أهنئه على أدائه. أستمتع الآن بتجربة خوض السنة الأولى لي والتعلم من الدراجين الآخرين. إنني أقترب من فوزي الاحترافي الأول، لذا أتطلع إلى السباقات المقبلة».

وتستمر السباقات بكثافة وسرعة لفريق الإمارات مع ثلاثة سباقات في الأيام الثلاثة المقبلة.

وسيكون أول سباق يخوضه الفريق هو جراند بري دي دينين، حيث يتطلع سيباستيان مولانو إلى تكرار إنجازاته البطولية في عام 2023، وسيتسابق الفريق نفسه في بريدين كوكسيجدي كلاسيك، ثم ميلانو - سان ريمو.

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