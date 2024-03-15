46 هدفاً في انطلاقة بطولة الهوكي الخماسي

المصدر: الشارقة - البيان

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أسفرت مباريات اليوم الأول من البطولة الرمضانية الثالثة للهوكي الخماسي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للهوكي، بملاعب المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بالشارقة، عن تسجيل 46 هدفاً في 6 مباريات، وتغلب أوسكار على سكاي توبا بنتيجة 6-3، ويوتي إس سي على نسور الصحراء 7-0، وأوسكار على نسور الصحراء 9-0، وسكاي توبا على يو تي إس سي 1-0، وسكاي توبا على نسور الصحراء 11-3، وأوسكار على يو تي إس سي 4-3.

وأعرب عبد الله الدح رئيس الاتحاد، عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من البطولة، والتي يحرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً، وأشار إلى أن مشاركة 16 فريقاً، يؤكد الزخم الكبير للعبة، وقال: نسعى لنشر اللعبة ، وإعداد قاعدة كبيرة، والمحافظة على المكاسب.

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