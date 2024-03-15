نصف نهائي تحدي ند الشبا لفرق البادل يجذب الأنظار الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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سيكون عشاق «البادل»، الليلة، على موعد مع مباريات مثيرة في نصف نهائي بطولة «تحدي ند الشبا لفرق البادل»، التي شدت الأنظار إليها بمستوياتها القوية على مدار اليومين الماضيين، ضمن منافسات النسخة 11 لدورة ند الشبا؛ الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي يقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتنطلق منافسات نصف النهائي في التاسعة ليلاً، حيث يلتقي الفائز بالمركز الأول من المجموعة الأولى، مع الفائز بالمركز الثاني من المجموعة الثانية، كما يلتقي الفائز بالمركز الأول من المجموعة الثانية، مع الفائز بالمركز الثاني من المجموعة الأولى.

وتشارك 6 منتخبات في تحدي ند الشبا للبادل، تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى الإمارات والبحرين وإيران، فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات قطر والكويت وهولندا.

حضور

وحضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، منافسات الجولة الثانية، التي نجح فيها المنتخب الكويتي في تحقيق فوز مهم وكاسح على منتخب قطر بثلاثية نظيفة، حيث تغلب الثنائي الكويتي عزيز معيوف وفؤاد بهبهاني في المباراة الأولى، على الثنائي القطري محمد عبد الله ومحمد الخنجي بنتيجة 6 ــــ 3 و 6 ــــ 4، وفي المباراة الثانية، وضع الثنائي محمد عبد الله وعبد الرحمن العوضي منتخب الكويت في المقدمة 2 ــــ 0، بفوزهما على الثنائي القطري محمد سعدون الكواري وعبد العزيز سعدون الكواري بنتيجة 6 ـــــ 4 و6 ـــــ 7 و7 ـــــ 6، وفي المباراة الأخيرة، فاز الثنائي أحمد ربيع ومحمد التركي، على الثنائي ريان عبد الله وجبور المطوع بنتيجة 6 ـــــ 3 و7 ـــــ 5، لينتزع الأزرق الكويتي فوزاً ثميناً 3 ـــــ 0، وينقذ نفسه من الخروج المبكر من الدور الأول، في المقابل، تلقى منتخب البحرين خسارته الثانية، التي جاءت على يد نظيره الإيراني بثلاثية نظيفة، ليقصيه من الدور الأول.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق منافسات بطولة الجوجيتسو، في إطار النسخة الحادية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، في مجمع ند الشبا الرياضي، الأحد والاثنين المقبلين.

وتُقام البطولة بالتعاون مع اتحاد اللعبة، وتوفر للرياضيين من مختلف الأندية والأكاديميات، فرصة لاستعراض مهاراتهم، والتنافس على الفوز ضمن ثلاث فئات عمرية، تشمل الناشئين والكبار والأساتذة. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الدولة.

وتقام منافسات فئتي الناشئين والأساتذة في اليوم الأول من البطولة، تليها المنافسات المرتقبة لفئة الكبار في اليوم الثاني.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «تطورت دورة ند الشبا الرياضية، لتصبح إحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، وتستقطب مجموعة كبيرة من الرياضيين وفي نسخة هذا العام، أولت البطولة اهتماماً أكبر برياضة الجوجيتسو، وخصصت لها يوماً إضافياً، ما يؤكد على الشعبية المتنامية لهذه الرياضة وأضاف: نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في منافسات الجوجيتسو، تعيّن علينا إغلاق باب التسجيل قبل التاريخ المحدد.

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