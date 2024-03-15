«شلهوب» بطل «دبي الرياضية لألعاب الشركات»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت مجموعة شلهوب لقب منافسات دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونظمتها شركة هاي فايف للفعاليات في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 7000 لاعب من الرجال والسيدات من منتسبي 55 شركة مختلفة في دبي.

وفازت مجموعة شلهوب باللقب بعد أن حصد لاعبوها أعلى معدل في تحقيق المراكز الأولى في مختلف الألعاب ، وحصلت على لقب الشركة الأفضل أداء ، تلتها في المركز الثاني أمازون التي حصدت لقب الروح الرياضية والعمل الجماعي، وجاءت في المركز الثالث مجموعة أمنيكوم للإعلام، فيما حلت شركة أرادَ رابعاً. وتنافس المشاركون في 37 لعبة متنوعة وشارك 68 فريقاً من الرجال والسيدات في بطولة كرة القدم،و48 فريقاً في بطولة كرة السلة، وأكثر من 360 لاعباً ولاعبة في بطولة البادل.

ومن أبرز الشركات العالمية التي شاركت ألعاب الدورة كل من جوجل، وفيزا، وديلويت، وديلتا بارتنرز، وأمريكانا، وأرادَ، وبين، ومجموعة شلهوب، ومؤسسة نخيل.

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