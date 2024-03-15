«كهرباء دبي» تحتفي بالفريق الرياضي النسائي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي،«ديوا»، فريق الهيئة الرياضي النسائي الذي جاء في المركز الثاني في منافسات الدورة الخامسة من «الألعاب الحكومية»، إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وهنأ معالي سعيد الطاير اللاعبات المشاركات على النتائج التي حققنها في «الألعاب الحكومية»، وأشاد بتميزهن وأثنى على جهودهن وتفانيهن وحرصهن على التدريب المستمر والاستعداد للمنافسات، مؤكداً حرص الهيئة على تشجيع الموظفين للمشاركة في الأنشطة الرياضية لدورها المهم في تعزيز مفهوم العمل الجماعي وتبني نمط حياة صحي، إضافة إلى تنمية القدرات البدنية والذهنية للمشاركين وإكسابهم الثقة وتحفيز المنافسة الإيجابية.

وبارك الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس اللجنة الرياضية في هيئة كهرباء ومياه دبي، للفريق إحراز المركز الثاني، مؤكداً حرص الإدارة العليا للهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية وصحية، وتقدمت الموظفات بالشكر لمعالي سعيد الطاير والإدارة العليا للهيئة لتوفير بيئة محفزة وتشجيعهن على المشاركة في البطولات. ضم الفريق كلاً من: سارة إبراهيم، وروضة المنصوري، ونورا الشامسي، وميرا الميل، وميثاء البستكي، وندى عمر، ونورا عبداللطيف.

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