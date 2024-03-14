"دبي البحري" ينظم تحدي السباحة حول جزر العالم لمدة 18 ساعة

المصدر: وام

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تشهد شواطئ جميرا تظاهرة رياضية بحرية فريدة غداً الجمعة، تقام للمرة الأولى، وهي السباحة حول جزر العالم لمدة 18 ساعة متواصلة، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي الجاري بالتعاون مع "بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات".

ويشارك في الحدث مجموعة من محترفي الغوص والإنقاذ البحري والسباحة في المياه المفتوحة من منتسبي مؤسسة "بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات" وعدد من الأكاديميات والفرق المتخصصة في مجال السباحة المفتوحة في الإمارات حيث سيتم التناوب بين السباحين لإنجاز المهمة في غضون 18 ساعة عن طريق التناوب الثنائي بين 64 سباحا.

وينطلق الحدث من نقطة البداية في شواطئ جميرا وتحديدا عند شاطئ كايت بيتش في الحادية عشرة من مساء الجمعة، باتجاه مسار المبادرة للدوران حول (جزر العالم) عبر السباحة بالقرب من كاسر الأمواج حول مجموعة الجزر والعودة مجددا إلى خط النهاية بعد ختام الحدث في غضون 18 ساعة وتحديدا الخامسة مساء يوم السبت.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن هذه الفعالية تجسد فكرة التنوع في روزنامة فعاليات النادي، مشيرا إلى أنها حدث فريد وجديد يجمع نخبة من محبي وعشاق السباحة في المياه المفتوحة لإنجاز مهمة إكمال التحدي بالسباحة والدوران حول جزر العالم.

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