الواحدي: طائرة «فخر أبوظبي» تعود إلى المسار الصحيح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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نجح الجزيرة، بعد غياب 22 عاماً، في الوصول إلى منصة تتويج بطل الدوري العام للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، بعد تغلبه على الوصل في ذهاب وإياب الدور النهائي من دورة «البلاي أوف»، بنتيجة واحدة 3-2، ليحصل على درع المسابقة الأطول والأصعب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق ونال اللقب مواسم 1980-1981 و1981-1982 و2001-2002.

ومثّل الجزيرة في لقاء الإياب أول من أمس، والذي حسمه «فخر أبوظبي»، كلال من محمد مبارك البادي، جاكوب زيوبروسكي، عمر مبارك ضحي، ثياجو هنريكي، صالح فرج علي، محمد عباس سليمان، حمد إبراهيم خميس، سعيد الماس سالم، بيدرو هنري سانجيتا، خالد يوسف علي، إيفان بوروفنجاك، محمد جمعة وسفيان حسني، وأدار المباراة الحكمان العالميان حامد الروسي حكم أول، وإسماعيل إبراهيم حكم ثانٍ.

فرحة الإنجاز

أعرب سلطان الواحدي مشرف الكرة الطائرة بنادي الجزيرة مدير الفريق الأول بالنادي، عن سعادته بالفوز بدرع الدوري الغائبة عن خزائن الطائرة بالنادي منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ 22 عاماً، عندما توج بدرع موسم 2001-2002، وأهدى الإنجاز الذي تحقق إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، كما أهدى الإنجاز إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، وكافة العاملين وجماهير النادي.

وقال: الجميع لم يقصر في دوره في دعم ومساندة الفريق، وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه إدارة النادي في توفير كافة الإمكانات، وتوجه بالشكر إلى راشد عتيق الهاملي رئيس الشركة الألعاب الجماعية، وإلى أحمد إسماعيل المدير الرياضي لشركة الألعاب الجماعية، على جهودهما مع الفريق، وأثنى على جهود المدرب ماركوس باتيشكو، وقيادته الجيدة للفريق طوال مشوار البطولة، وخاصة في لقاء الإياب، والذي نجح خلاله في تحويل تأخر الجزيرة بشوطين نظيفين إلى فوز 3-2، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في صالة نادي الجزيرة.

احتفالات الـ 50

وأضاف: إن ما يزيد من الفرحة باللقب، تحقيقه في العام الذي يحتفل فيه الجزيرة بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي، كما أن اللقب تحقق على حساب منافسين أقوياء، وصولاً إلى الوصل في الدور النهائي، والفوز بالبطولة، تأكيد على عودة طائرة «فخر أبوظبي» إلى المسار الصحيح، وهو الأمر الذي بدأ منذ الموسم الماضي، عندما فاز الجزيرة بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وشدد الواحدي على أن طموح الفريق في الموسم الجاري، يتضمن المنافسة بقوة على كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وعن مجريات لقاء الإياب، وخسارة الجزيرة للشوطين الأول والثاني، قبل الفوز بالأشواط الثلاثة التالية، قال سلطان الواحدي، لاعبو الجزيرة لم يتعودوا على اللعب خلال رمضان، وكانت مباراتهم مع الوصل الأولى خلال الشهر المبارك، ولذا تأثر أداؤهم كثيراً أول شوطين، مع تركيز لاعبي الوصل الكبير، على اعتبار أن الفوز بلقاء الإياب فرصتهم الوحيدة لتأجيل حسم درع الدوري إلى لقاء فاصل.

وأشار الواحدي إلى أن مدرب الجزيرة تعامل بذكاء مع المباراة، وأجرى تغييرات مهمة على تشكيلة الفريق خلال مجريات المباراة، ونجح في مفاجأة مدرب الوصل، ومع تحلي لاعبي الجزيرة بالروح القتالية والأسرة الواحدة، نجح «فخر أبوظبي» في حسم الأشواط الثلاثة التالية، والتتويج بدرع الدوري.

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