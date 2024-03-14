المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج الجزيرة بطلاً لدوري الكرة الطائرة رجال، مساء أمس، بعد فوزه على مستضيفه الوصل 3 - 2، في مباراة الإياب للدور النهائي من دورة «البلاي أوف»، بعدما سبق وحسم لقاء الذهاب على ملعبه بالنتيجة نفسها.

وتقدم الوصل بسهولة في الشوطين الأول والثاني من المباراة بنتيجة 13-25 و16-25، قبل أن يقلب الجزيرة تأخره إلى تعادل بفوز صعب بالشوطين الثالث والرابع على التوالي بنتيجة 22-25 و19-25، وحافظ الجزيرة على تفوقه في الشوط الخامس الفاصل، وبفارق مريح من النقاط حتى أنهاه بنتيجة 12-15.

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