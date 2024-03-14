محمد الطنيجي يغوص تحت الجليد في روسيا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شارك الغواص الإماراتي محمد الطنيجي في النسخة العاشرة من المسابقة الدولية للملاحة الجليدية باستخدام البوصلة في روسيا، ليكون أول غواص محترف من الدولة يشارك في هذه البطولة التي تقام وسط أجواء مميزة ومليئة بالتحديات تحت الثلج والجليد والمياه الزرقاء التي تصل درجة حرارتها إلى 2 تحت الصفر.

وأبدى الطنيجي سعادته بالمشاركة في البطولة بدعوة رسمية من مركز بريمورسكي للأبحاث تحت الماء، وهو منظمة غير ربحية، وقال إنه خاض تجربة استثنائية بالغوص في درجات حرارة منخفضة وسط ظروف تبدو خطرة، لافتاً إلى أن اختياره جاء بناءً على ما يملك من خبرة ومعرفة وتدريبات مكثفة في عالم الغوص التقني والتجاري، معرباً عن فخره بأن يكون أول إماراتي يكرم بميدالية من عمدة فلاديفوستوك كونستانتين شيستاكوف الروسي.

مشوار

وأشار الطنيجي إلى أن مشواره الاحترافي مر بالعديد من المحطات بعد أن خضع لتدريبات متخصصة ومكثفة في مجال الغوص التجاري والتقني من أكاديميات بريطانية وفرنسية، وغاص في 2023 إلى عمق 132 متراً تحت الماء، كما عزز مشواره الرياضي بالتعليم من خلال دراسته لعلوم الهندسة البحرية والعديد من الدورات المتخصصة، موضحاً أنه حاز المركز الأول لجائزة التميز والابتكار في 2019 خلال الدورة الثانية لابتكاره معدة غوص تخدم الغواصين المتخصصين في غوص حطام السفن والغوص البيئي، حيث تم توقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية لتحويل هذا الابتكار إلى منتج يستخدم في مجال الغوص التخصصي.

وأكد الطنيجي أن الإمارات تعد بيئة مثالية لاحتضان مختلف الرياضات البحرية، وهو عضو حالياً في نادي الشارقة للرياضات البحرية، الذي يعتبر منبراً رائداً في دعم الرياضيين المحترفين في مختلف المجالات، بما في ذلك رياضة الغوص، ويشكل هذا النادي بيئة مثالية لتطوير المواهب الرياضية وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التميز، وقد تلقى دعماً من النادي في رحلته نحو النجاح من خلال توفير التجهيزات الضرورية للمشاركة الدولية، مبيناً أن دعم نادي الشارقة للرياضات البحرية يعكس الالتزام بدعم الرياضة والرياضيين البحريين، ويشجع الأبطال الصاعدين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح وتحقيق أحلامهم في المشاركات والمنافسات الدولية في الرياضات البحرية.

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