ختام «دوري نزلاء المؤسسات العقابية» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ختام بطولة «الدوري العام للنزلاء»، بمشاركة 14 فريقاً لكرة القدم، تنافست وفق نظام دوري السداسيات.

وأكد العميد مروان جلفار، أن المؤسسات العقابية، وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة مساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، حريصة على إطلاق المبادرات والفعاليات الرياضية على مدار العام بالتعاون مع الشركاء.

وقال: إن «الدوري العام للنزلاء» هو الأول من نوعه في المنطقة، ، وأطلقته شرطة دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، يأتي في إطار برامج التدريب والتعليم ، الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة النزلاء داخل السجون.

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