تعاون بين «الأولمبية» و«دولي الخماسي الحديث»

المصدر: دبي - وام

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استقبل فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بمقر اللجنة في دبي، أول من أمس، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرياضيين في رياضة الخماسي الحديث التي يعود تاريخ إدراجها في برنامج الألعاب الأولمبية إلى دورة ستوكهولم عام 1912.

وأكد فارس المطوع أهمية فتح قنوات جديدة للاطلاع والاستفادة من تجارب المؤسسات الرياضية الدولية، انطلاقاً من دورها كشريك فاعل في دفع جهود الحركة الأولمبية، والعمل على تحقيق أهدافها، وإرساء أسسها المتضمنة مبادئ الصداقة والتميز، والاحترام؛ وذلك تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمد جسور التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالحركة الأولمبية والرياضية، وتأسيس قاعدة راسخة من الشراكات المتنوعة التي تعزز مكانة الإمارات وتسلط الضوء على إنجازاتها وفرصها في التطور، لاسيما على صعيد استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية نظراً لما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنى تحتية عالية الكفاءة والجودة.

حضر اللقاء، قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وعبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إلى جانب وفد الاتحاد الدولي للعبة.

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