محمد الكواري: حمدان بن محمد قدوة لكل الرياضيين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ثمّن نجوم المنتخبات الخليجية الجهود الكبيرة التي قدمتها دورة ند الشبا الرياضية في نشر ثقافة لعبة «البادل» وتطويرها في المنطقة بفضل بطولاتها السنوية القوية واستقطابها أفضل الفرق والمنتخبات العالمية، ما يشكل فرصة للاعبين الخليجيين للاحتكاك معهم.

وأكد محمد سعدون الكواري، نجم الإعلام العربي الرياضي ونجم المنتخب القطري للبادل، أنه أحد اللاعبين الذين يدينون بالجميل لدورة ند الشبا الرياضية التي أتاحت له فرصة اكتشاف البادل عن قرب عندما حضر لأول مرة في 2016 ومنها انطلق لممارسة هذه اللعبة، التي تألق فيها، مستفيداً من كونه لاعب تنس سابقاً، واستطاع التقدم في التصنيف والدخول ضمن قائمة أفضل 200 لاعب على مستوى العالم، وقال الكواري: «أسهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في دعم الرياضة الإماراتية وتطورها، ونحن في دول الخليج نفتخر به ونراه رمزاً قيادياً وقدوة لكل الرياضيين، ونتقدم لسموه بالشكر على توجيهاته التي أسهمت في تطوير الرياضة».

وأعرب الكواري عن سعادته بالحضور إلى دبي والمشاركة سنوياً في دورة ند الشبا الرياضية والتنافس فيها والاستمتاع بأجوائها الفريدة، وتحدث عن تجربته الأولى مع اللعبة، قائلاً: أثناء زيارتي الأولى للدورة في 2016 اقترح عليّ زميلنا هيثم الحمادي تجربة لعبة البادل، وعندما شاهدني أحد المدربين الإسبان سألني منذ متى أمارس اللعبة، أخبرته أنها المرة الأولى، فقال لي إن واصلت اللعب فيها يمكنك الذهاب بعيداً، أخذت كلامه بشكل جدي وانطلقت مسيرتي مع اللعبة، وأنا فعلاً مستمتع بها، خاصة أنني دخلت قائمة أفضل 200 لاعب في العالم.

كما عبر عن إعجابه بالأجواء الرائعة في الدورة التي تعد ملتقى رياضياً كبيراً، تجمع كل محبي الرياضة، سواء من الرياضيين أو الجمهور في مكان واحد، وتشهد منافسات قوية، خاصة في بطولة الكرة الطائرة التي يشارك فيها نجوم عالميون، كما تجمع بطولة البادل سنوياً فرقاً ومنتخبات عالمية تضم بينها نخبة من ألمع نجوم رياضة البادل في العالم، من بينها هذا العام الفريق الهولندي القوي عالمياً.

وأكد عمر بهروزيان، لاعب منتخبنا الوطني، أن دورة ند الشبا لعبت منذ انطلاقتها دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة ممارسة البادل بين مختلف فئات المجتمع، ومنها انتشرت الملاعب في مختلف مناطق الدولة، وقال: تحتضن دورة ند الشبا أفضل بطولات البادل من ناحية التنظيم والمستوى الفني، ونحن كلاعبين مواطنين وفي الخليج بشكل عام ندين لها بالكثير، لأنها أسهمت في تطور اللعبة وانتشارها الواسع.

وأشاد أحمد ربيع، لاعب المنتخب الكويتي، بالمستويات الفنية القوية التي تشهدها دورة ند الشبا، مشيراً إلى أنها تتميز بأجوائها الرائعة، وتشكل فرصة للاعبين الخليجيين للاحتكاك مع بعضهم البعض ومع لاعبين من منتخبات آسيوية وعربية وعالمية، وقال: لعبنا في العام الماضي ضد منتخبات إيران واليابان ومصر، وفي الدورة الحالية يشارك فريق هولندي ومنتخب إيران، إضافة إلى المنتخبات الخليجية، ما يشكل لنا فرصة للاحتكاك مع فرق مختلفة.

وأوضح أن البادل واحدة من أكثر الألعاب تطوراً في الكويت في العامين الأخيرين بفضل الاهتمام بها وانتشارها بين الشباب.

وصرح راشد العبيدلي، لاعب منتخب البحرين، أن دورة ند الشبا الرياضية فرصة للاعبين الخليجيين لكسب الخبرة والاحتكاك مع اللاعبين الأوروبيين، موجهاً الشكر للجنة المنظمة على دعوة المنتخبات الخليجية للمشاركة في البطولة بشكل سنوي.

منافسات

في غضون ذلك، تواصلت منافسات البادل أمس، حيث أسفرت نتائج مسابقة تحدي ناس لفرق البادل عن فوز الفريق الإماراتي على فريق البحرين بنتيجة 2 - 1، كما فاز فريق هولندا على فريق الكويت بنتيجة 2 - 1 أيضاً، ويلتقي في الساعة 9:00 مساءً اليوم فريق الإمارات مع فريق إيران، كما يلتقي فريق هولندا مع فريق قطر.

وفي منافسات فئة التصنيف المحلي للإماراتيات/ سيدات فاز الثنائي علياء طاهر وفاطمة الجناحي على نوف عمر وفاطمة العوضي بنتيجة 6 - 1 و6 - 0، كما فاز الثنائي سارة بن كاظم وشيخة الجناحي على الثنائي نجلاء عيسى ونورا الهاشمي بنتيجة 6 - 3 و6 - 4، وفاز الثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور بعد تغيب الثنائي فاطمة خليفة السويدي وفاطمة مروان السويدي، وفاز الثنائي ماريا إبراهيم بن كرم وعائشة شهدور حسن على الثنائي مريم الهاشمي راشد وعائشة علي عبدالله يتيم بنتيجة 6 - 4 و6 - 3.

وشهدت بطولة المبارزة الدولية منافسات قوية في تصفيات سلاح الفلوريه رجال، وسلاح الآيبيه فتيات، حيث تأهل في منافسات سلاح الفلوريه رجال كل من اللاعب الإماراتي فارس البلوشي والمصري عبدالرحمن حفور إلى المباراة النهائية التي تقام اليوم.

وفي سلاح الآيبيه فتيات، تأهلت كل من الإماراتية العنود السعدي، والتونسية من مواليد الإمارات سارة بسباس إلى النهائيات.

تحدي الموانع

وتنطلق مساء اليوم منافسات سباق تحدي الموانع (أو سي آر) لتخطي 11 حاجزاً موزعة على مسافة 400 متر في أسرع وقت ممكن بحد أقصى 4 دقائق، وسيتم احتساب التوقيت الزمني لكل متسابق عبر شرائح إلكترونية تثبت في أحذية المتسابقين، وتستمر منافسات السباق حتى 21 مارس، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة السيدات تحصل على 100 ألف درهم.

منصة

دشن مجلس الرياضيين في القيادة العامة لشرطة دبي منصته الخاصة في بطولة ناس الرمضانية، الهادفة إلى لقاء الجماهير والشركاء والتفاعل المباشر معهم، وتعريفهم بالمبادرات الرياضية الشرطية المتنوعة التي ينفذها المجلس، إلى جانب التعريف بحملة «الرياضة للعطاء» الخيرية، وإشراك الجمهور في مجموعة من التحديات في مجال اللياقة البدنية.

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