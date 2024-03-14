174 لاعباً ولاعبة في بطولة «الوفاء لزايد» للشطرنج

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، مساء أول من أمس، بطولة «الوفاء لزايد 2024»، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة ضمن أنشطته سنوياً، عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويشارك في البطولة 174 لاعباً ولاعبة من 29 دولة.

وأعطى سعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة شارة انطلاق المنافسات بحضور عثمان موسى مدير الجهاز الفني ومحمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي.

تضم قائمة المشاركين نخبة من اللاعبين الدوليين المواطنين والمقيمين وأندية الشطرنج بالدولة وعدد من أندية الجاليات يتصدرهم الأساتذة الدوليون الكبار أموناتوف فاروق من طاجيكستان وميخائيل ميكايل من جورجيا وألمر ماجيراموف من أذربيجان وإيغور ميلاد وفتش من صربيا وأرديشيسكو فيوريل من ملدوفا والأوكراني ألكسندر زيبوبارف واليكسي باراسوف من أوزبكستان، فيما يتقدم الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر دايماكيلنج والأستاذ الدولي المصري علي فرحات والمغربي مخلص العدناني اللاعبين القادمين من خارج الدولة. وأكد نادي دبي للشطرنج والثقافة أن بطولة الوفاء لزايد التي تعد درة الأنشطة الشطرنجية خلال الشهر الكريم، تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين الدوليين والمدربين أصحاب المستويات الفنية العالية وحملة الألقاب الشطرنجية والمصنفين دولياً.

كما تحظى بطولة «الوفاء لزايد» بمشاركة كبيرة من الفتيات والسيدات، منهم نجمات منتخب الإمارات من لاعبات نادي دبي للشطرنج وعدد من لاعبات أندية الجاليات المقيمة بالدولة، ومنها النادي الفلبيني ونادي الجالية الهندية وعدد من أندية الجاليات العربية المقيمة.

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