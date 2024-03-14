1739 طالباً وطالبة في «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعاليات الفصل الأول من النسخة الرابعة لـ«دورة طلبات لألعاب مدارس دبي»، المقدمة هذا العام برعاية شركة «طلبات»؛ إحدى مبادرات مجلس دبي الرياضي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وشارك في الفصل الأول منها 1739 طالباً وطالبة تنافسوا في مجموعة من الرياضات الفردية والجماعية، حيث نجحت 5 من أصل 6 فعاليات في الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الطلاب المتنافسين.

وشهد الفصل الأول تنافساً رياضياً لشباب من 83 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف أنحاء إمارة دبي في مجموعة من المنافسات الرياضية. وشملت الفعاليات الرئيسية مشاركة الطلاب في رياضات الغولف وكرة الشبكة والجمباز الإيقاعي وألعاب القوى والرماية والكريكت، وذلك في عدد من الوجهات الرياضية الشهيرة في مدينة دبي. وتعكس هذه المجموعة الرائعة من الألعاب والوجهات الرياضية المرموقة اهتمام مجلس دبي الرياضي وألعاب مدارس دبي من «طلبات» بالشباب بهدف إلهام وتحفيز الأجيال القادمة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وقال أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: «تعد ألعاب مدارس دبي من أهم المبادرات التي يوليها مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً لدورها الكبير في دعم برنامج انتقاء وتطوير المواهب الرياضي ومشروع صناع الأبطال الأولمبيين، وتتيح ألعاب مدارس دبي الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في منافسات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، حيث إن المشاركة فيها مجانية».

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