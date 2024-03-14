3113 مطية في ضربة بداية «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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دشنت منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل فعاليات مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم» يوم أمس في ميدان المرموم بدبي، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وجاءت ضربة بداية المهرجان مثيرة، والذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن، ويستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري، حيث تضمن اليوم الأول إقامة 60 شوطاً في سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، موزعة على ميادين المرموم وسيف العرب والهباب، وذلك بواقع 20 شوطاً في كل ميدان، وشاركت 3113 مطية في تحديات اليوم الأول منها 1284 مطية في ميدان المرموم، و973 في ميدان سيف العرب، و855 مطية في ميدان الهباب.

وحقق شعار نايع الشاوي الغفلي ثنائية مميزة في ميدان المرموم وذلك من خلال إنتاجه المميز، حيث حلقت «طرب» لسعيد نايع الشاوي الغفلي بصدارة الحقايق البكار لفئة الإنتاج في الشوط الأول بزمن وقدره 5:48:9 دقائق. واقتنص «ثمين» لعمر نايع سالم الشاوي الغفلي صدارة الشوط الثاني للحقايق الجعدان للإنتاج مسجلاً زمناً بلغ 5:46:8 دقائق. وفازت بناموس شوط الإنتاج الثالث (الضبيه) لمسلم بخيت ناصر النوبي العامري، والتي تمكنت من حسم المنافسة للحقايق البكار بزمن بلغ 5:50:4 دقائق.

فيما حسم «مشبب» الصراع في الشوط الرابع، حيث تمكن مهدياً مالكه مبارك مسلم سالم الغفيلي قمة الحقايق الجعدان في توقيت وقدره 5:47:1 دقائق. وجاء أفضل توقيت لصالح «القودا» بشعار جابر سالم جابر الجربوعي المري مسجلة زمناً قدره 5:45:2 دقائق.

رموز الحقايق

من جهة أخرى، تتواصل فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن اليوم عبر إقامة رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وسوف تتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز، اثنان منها للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، وسيحصل الفائزون بشوطي الحقايق البكار المفتوح والإنتاج على كأسين باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى مليون درهم، وخصصت بندقيتين للفائزين في شوطي الحقاقة الجعدان بالإضافة إلى ثمانمائة ألف درهم.

تسعيرة

من ناحية أخرى، أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن تسعيرة هجن العاصفة لسن الحقاقة ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وأبدى ملاك ومضمرو الهجن العربية الأصيلة سعادتهم بالتسعيرة التي وصفوها بالمجزية وشكروا راعي مؤسسة هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على اهتمامه برياضة الآباء والأجداد ودعمه المتواصل لها.

ووضعت تسعيرة للمشاركين في أشواط الرموز للحقاقة البكار وذلك بواقع مليوني درهم للمركز الأول، ومليون ونصف المليون درهم للمركز الثاني، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثالث، ووضعت مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

وحددت التسعيرة بالنسبة للمشاركين في أشواط الرموز للحقاقة الجعدان بواقع مليون ونصف المليون درهم للمركز الأول، ومليون ومائتي ألف للمركز الثاني، ومليون درهم للمركز الثالث، بينما حدد مبلغ ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر.

أما بالنسبة لبقية الأشواط فقد حددت التسعيرة مبلغ مليون درهم لأشواط الحقاقة البكار، وثمانمائة ألف درهم لأشواط الحقاقة الجعدان.

وأوضح نادي دبي لسباقات الهجن أن الهجن المشاركة في أشواط سن الحقاقة ستكون محجوزة مع التوجيه بعدم التصرف فيها لمدة 72 ساعة بعد انتهاء السباق.

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