انطلاق برنامج اللياقة البدنية بـ«عجمان الإبداعي»

المصدر: عجمان - البيان

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انطلقت، أول من أمس في مركز عجمان الإبداعي بمنطقة مشيرف، فعاليات برنامج اللياقة البدنية للسيدات، ضمن النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

ويقام البرنامج من الاثنين إلى الخميس أسبوعياً، بعدد مفتوح من المشاركات، وبإشراف مدربات متخصصات، وتتواصل فعالياته حتى 28 رمضان، حيث يتضمن رياضة المشي والسباحة، وحصص الأيروبيك والزومبا، إضافة إلى تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال.

وشهد اليوم الأول من البرنامج إقبالاً كبيراً من موظفات الدوائر الحكومية والمؤسسات وسيدات المجتمع، وحضوراً مميزاً لفئة الأطفال برفقة ذويهم ، حيث بلغ عدد المشاركات في البرنامج 100 سيدة، بالإضافة إلى 20 طفلاً، وسط أجواء عائلية ترفيهية مملوءة بالبهجة والسعادة.

وأكد عبد العزيز عبد الله نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ومدير الدورة، على جاهزية صالة مركز الشباب بعجمان بأجهزتها المتطورة، ومرافقها الحديثة، لاستقبال المشاركات، وتوفير أجواء مثالية لممارسة الأنشطة، مشيراً إلى أهمية برنامج اللياقة البدنية للسيدات في رفع الوعي الصحي، وتحفيز السيدات على ممارسة مختلف أنواع الرياضة، لضمان استدامة الصحة البدنية والنفسية للمرأة والأطفال، والأسرة بشكل عام.

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