كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن مواصلة الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، البطولة الأغلى على الساحة المحلية، خلال يومي 15 و16 مارس الجاري في الاتحاد أرينا بأبوظبي.

وأكد الاتحاد أن نسخة هذا العام من البطولة والمخصصة لفئة الكبار من اللاعبين واللاعبات في مختلف فئات الأوزان تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأندية ومنتسبيها للمشاركة في البطولة، لا سيما أنها تحمل أهمية كبرى في تعزيز التنافسية على الساحة المحلية للظفر بأغلى الكؤوس والألقاب.

ورفع جاهزية اللاعبين ومعدلات لياقتهم البدنية في إطار استعداداتهم للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة. وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تفصلنا أيام قليلة عن موعد انطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، البطولة الأغلى على قلوبنا، والتي نحرص في الاتحاد على منحها أهمية خاصة، كونها تحظى بمكانة استثنائية لدى الرياضيين وجمهور الجوجيتسو.

حيث تتوج الفائزين بالكأس الأغلى محلياً، وتفسح المجال أمام أرفع منافسة بين لاعبي ولاعبات الأندية الإماراتية». ويتابع: «حققت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو نجاحات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وكانت على الدوام منصة رائدة للاعبين لإبراز قدراتهم ومواهبهم، وتقديم خلاصة تجربتهم على البساط والتسلح بالعزيمة والإصرار للوصول إلى منصة التتويج والفوز بأغلى الألقاب».

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