«ختامي المرموم» للهجن ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تنطلق بميدان المرموم، مساء اليوم، فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، والذي يستمر حتى 28 مارس الحالي.

ويشهد المهرجان إقامة 316 شوطاً، بواقع 76 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و240 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بينما سيكون التنافس قوياً على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل.

وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 20 شوطاً في سن اللقايا، ومثلها في سن اليذاع، و16 شوطاً في سن الثنايا، و20 شوطاً بالنسبة للذلل والزمول.

وبالمقابل، سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على مدار 60 شوطاً للحقايق، و60 شوطاً في سن اللقايا، و 56 شوطاً في سن اليذاع، بالإضافة إلى 30 تحدياً للثنايا، و34 شوطاً للذلل والزمول.

كما يشهد المهرجان إقامة 62 شوطاً خصصت لهجن الإنتاج المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل.

فخر

وقال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن: بكل فخر واعتزاز نعلن عن انطلاق نسخة جديدة من مهرجان المرموم التراثي للهجن، وذلك تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقال:

مهرجان المرموم التراثي يتجدد فيه اللقاء كل عام ويجمع شمل الإخوان ومحبي وعشاق هذه الرياضة التراثية الأصيلة في بوتقة زاهية تطوقها وشائج الود والمحبة والإخاء لتعبر عن أصالة شعبنا وعراقته وتعزز من تمسكه بإرثه الخالد الغني بالنفائس العظيمة ويحمل بين ثناياه أسمى معاني الوفاء والعرفان لماضي الآباء والأجداد ومكانة هذه الرياضة لدى قيادتنا الرشيدة التي تحرص دوماً على وضعها في مكانها الطليعي من خلال الدعم والرعاية والاهتمام الذي أكسبها شعبية وزاد من روادها.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في أن المهرجان سيشهد منافسات وتحديات مثيرة بين الشعارات المختلفة المملوكة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتلك المملوكة لأبناء القبائل، حيث تم تحديث برنامج السباق ليتناسب مع شهر رمضان الكريم، مما يتيح للجمهور والمشاركين فرصة استثنائية للاستمتاع بالمهرجان الاستثنائي في هذا الشهر المبارك.

وأضاف علي بن سرود إن المهرجان يعكس الرغبة القوية في تعزيز السلالات الأصيلة والمحافظة على تراثنا الثقافي والرياضي، معبراً عن شكره للدعم المستمر من الجميع، وأكد في ختام حديثه أن جميع الجهود تتجه نحو جعل مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024 تجربة استثنائية ورائعة.

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