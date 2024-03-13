المزروعي: نشر ثقافة ممارسة الرياضة في رمضان أبرز مكاسب «ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد حسن المزروعي، مدير دورة ند الشبا الرياضية، أن الدورة حققت العديد من المكاسب والنجاحات على مدار 12 عاماً وأبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة في شهر رمضان.

والتشجيع على تبني أسلوب حياة صحي، مشيراً إلى أن تطور أعداد المشاركين والحضور الجماهيري في مجمع ند الشبا الرياضي يؤكد التأثير الإيجابي الذي حققته الدورة ودورها في تغيير نمط وأسلوب حياة الكثيرين نحو الأفضل، وقال: نحن ممتنون للنجاح الكبير الذي حققته دورة ند الشبا طيلة هذه السنوات والمشاركة الواسعة في مختلف فعالياتها ومسابقاتها.

ويأتي ذلك تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بجعل الرياضة أسلوب حياة لسكان دبي وزوارها، وجعلهم أكثر نشاطاً وسعادة، وأسهم حضور سموه الدائم ومتابعته المستمرة جميع تفصيلات الدورة في الارتقاء بها حتى أصبحت أيقونة الدورات الرياضية في شهر رمضان والأكبر من نوعها.

وأوضح المزروعي أن المشاركة الواسعة في جميع ألعاب الدورة تعكس إشعاعها المحلي والعالمي، فتستقطب سنوياً مشاركين من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وقال: منذ انطلاقتها في سنة 2013، شملت الدورة العديد من الألعاب والمسابقات الرياضية المختلفة التي لاقت نجاحاً لافتاً مثل كرة قدم الصالات، والتزلج على الجليد، والقوس والسهم، والكريكيت، والتحدي الليلي، وكرة السلة 3*3، والجري والدراجات الهوائية والكرة الطائرة.

وأضاف: أسهمت الدورة في نشر ألعاب رياضية والتعريف بها لدى الجمهور مثل البادل، التي ولدت في مجمع ند الشبا الرياضي وانطلقت منه لتحصد انتشاراً واسعاً بين مختلف الفئات العمرية، وهي من أكثر الألعاب تطوراً في الوقت الحالي، ونفخر بأن يكون للدورة تأثير واضح بهذا الشكل.

وفي شأن الجديد في النسخة الحالية، أكد المزروعي أن اللجنة المنظمة للدورة تحرص على الحفاظ على الشغف وتلبية مختلف الأذواق والتركيز على الألعاب التي تحظى بشعبية بين الشباب ومنها الرياضات الفردية ورياضات التحدي، ولذا فإن برنامج الدورة ليس ثابتاً ويتغير من عام لآخر، فيضم أحياناً 14 رياضة وأحياناً أخرى 10 أو أقل.

مشيراً إلى أنه تتم إضافة إحدى الرياضات بهدف التركيز عليها عبر النقل التلفزيوني والتغطية الإعلامية بشكل عام، مثل المبارزة والقوس والسهم، ما يسهم في نشرها بين الشباب وخاصة أنها من الألعاب الأولمبية.

حرص

وأضاف: تضم الدورة 9 ألعاب رياضية متنوعة في النسخة 11 ونظراً لاهتمام الشارع الرياضي بألعاب التحمل والقوة، تمت إضافة هذا العام مسابقة تحدي الموانع وهي 11 حاجزاً في مضمار 400 متر وتستمر 8 أيام، وتم تخصيص جوائز مالية كبيرة تقدر بـ100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول في فئة الرجال ومثلها للفائزة في فئة النساء، وشد الحبل لفئات مختلفة تضم الجهات الحكومية والمجتمع والأطفال وتم تخصيص جوائز مالية قيمة لها.

وصرح المزروعي أن اللجنة المنظمة تحرص على تنويع الفئات في أكثر من لعبة حتى تمنح مختلف فئات المجتمع فرصة للمشاركة في الدورة وتكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه.

مشيراً إلى أن الكرة الطائرة واحدة من الألعاب المهمة في الدورة والأكثر شعبية، ونجحت في خطف الأنظار إليها وتحقيق أصداء عالمية بفضل استقطابها أبرز النجوم العالميين، وأنه حرصاً من اللجنة المنظمة على تمكين الفرق من مواصلة استقطاب كبار النجوم تم تحديد انطلاقة بطولة الكرة الطائرة في 22 الجاري، وقال:

سيكون عشاق الكرة الطائرة على موعد مع إثارة غير مسبوقة ومستوى فني قوي نظراً لضم أغلب الفرق عدة نجوم من أقوى الدوريات الأوروبية. وكشف المزروعي عن تقديم موعد سباق الجري ليقام في نهاية الأسبوع الأول من الدورة في مضمار ميدان حتى لا يتقاطع مع أسبوع سباقات كأس دبي العالمي التي تقام سنوياً في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وقرية ناس تضم عدداً من مشروعات الشباب، ومشاركة بعض الهيئات والدوائر الحكومية بأجنحة خاصة مثل شرطة دبي التي تشارك بجناح لتوعية الشباب بحكم وجودها المكثف في مختلف فعاليات الدورة، إضافة إلى سحب على سيارة في اليوم الختامي للدورة.

من جهة أخرى، شهدت منافسات بطولة البادل لفئة اللاعبات الإماراتيات تأهل الثنائي المكون من نوف عمر وفاطمة العوضي إلى الدور الثاني على حساب اليازية أحمد العيالي وحمدة خالد عباس، وتأهلت سارة بنت كاظم وشيخة الجناحي على حساب سارة أنور وشذى أحمد.

كما تأهلت إلى الدور الثاني نجلاء عيسى ونورة الهاشمي بتغلبهما على مريم المهيري وأمينة الشامسي، وتأهل الثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور على حساب شيخة طاهر وعلياء البوم، وتأهلت ماريا بنت كرم وعائشة شهدور على حساب نورة ديماس وريم شريم.

ويشارك في بطولة البادل 600 لاعب من داخل وخارج الدولة من مختلف التصنيفات والمستويات الفنية يتنافسون ضمن 5 فئات محلية وفئة دولية، والفئات المحلية هي: فئة التصنيف المحلي 20 نقطة للرجال، وفئة التصنيف المحلي للإماراتيين للرجال، وتتضمن البطولة أيضاً تحدي ناس لفرق البادل فئة التصنيف المحلي 100 نقاط مفتوحة، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع اللاعبين واللاعبات الإماراتيين والمقيمين والزوار ومن دون تقييد.

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