11 مسابقة رياضية في «أبوظبي للألعاب الحكومية»

المصدر: أبوظبي – البيان

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تنطلق، اليوم، منافسات بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية في «أبوظبي سبورتس هب»، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبدعم من دائرة الإسناد الحكومي، وبمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من إمارة أبوظبي.

وتشمل المنافسات 11 مسابقة رياضية هي: كرة القدم والرماية والبادل واللياقة البدنية والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة السلة والشطرنج والريشة الطائرة والجري والدرّاجات الهوائية.

وتقام بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، خلال الفترة من 3 – 19 رمضان، احتفاءً بالشهر المبارك، ضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، إضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، وضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد.

وستخوض الفرق المشاركة من الجهات الحكومية المنافسات خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً، بأهداف تعزيز التعارف بين الموظفين في بيئة رياضية إيجابية جاذبة، وتشجيع أكبر عدد من الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً للحياة اليومية، إضافة إلى تعزيز مؤشر جودة الحياة.

تأكيد

من جانبه، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن نجاحات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية عكست مدى أهمية إقامة النسخة الثانية التي تنطلق وسط مشاركة كبيرة من مختلف موظفي وموظفات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في أبوظبي.

وقال العواني: «البطولة أصبحت علامة مميزة في أجندة الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وخصوصاً أنها تحفز الموظفين الحكوميين، وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً إلى إرساء مستقبل أكثر صحة واستدامة».

وأضاف العواني: «إن التحديات الصحية تفرض علينا في مجلس أبوظبي الرياضي إيجاد فرص للموظفين الحكوميين للمشاركة جنباً إلى جنب مع زملائهم في العديد من الرياضات، ضمن أجواء اجتماعية تنافسية رمضانية، تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة لديهم».

ويشارك في بطولة كرة القدم 24 جهة حكومية، وفي البادل 30، كرة السلة الثلاثية 15، كرة الطائرة 11، الريشة الطائرة 34، كرة الطاولة 34، الشطرنج 30.

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