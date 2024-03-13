«ألعاب القوى» يستعد للخليجية بمعسكر داخلي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتخب ألعاب القوى لخوض معسكر إعداد داخلي في عطلة المدارس المقبلة للاعبين واللاعبات قبل مشاركتهم في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي ستستضيفها الدولة من 16 أبريل وحتى 2 مايو المقبلين، ويتضمن تدريبات متنوعة حسب نوع الفئات المشاركة، وبإشراف مدربي المنتخبات الوطنية.

وقال فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، إن بناء القاعدة السنية وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات والقدرات التنافسية، من أهم أولويات الاتحاد التي عمل عليها في السنوات الثلاث الماضية، وبمتابعة وتوجيهات اللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد، عبر التأهيل والمعسكرات والمشاركات في البطولات القارية والدولية.

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