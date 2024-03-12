أولمبياد باريس: اطلاق أسماء شخصيات نسائية على شوارع القرية الإعلامية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مدينة دونيي (سين-سان-دوني) الثلاثاء أسماء شخصيات نسائية على جميع شوارع القرية الإعلامية لأولمبياد باريس 2024، والتي ستحتضن صحافيين خلال الالعاب قبل أن تتحول إلى منطقة سكنية.

قال عمدة المدينة كانتان جيزيل في بيان خلال حفل أقيم في الثامن من مارس الحالي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، إنه تم اطلاق على الشوارع الثمانية للأحياء الجديدة "أسماء لشخصيات نسائية محلية أو وطنية".

وأكدت البلدية أن هذا الاسماء هي "فرصة لتكريم الدور الحاسم للمرأة في مجتمعنا ولكن أيضا لزيادة حضور اسماء النساء في الأماكن العامة" لهذه البلدية التي يبلغ عدد سكانها 11300 نسمة.

ومن بين الشخصيات المختارة أسماء معروفة مثل المحامية والناشطة والسياسية جيزيل حليمي، أو الفنانة والمناضلة جوزفين بيكر. إضافة إلى نساء يتمتعن بشهرة محلية أو سرّية، مثل إيف شاستانيول التي توفيت عام 2020 عن عمر ناهز مئة عام، أو كارولين إيغل وهي أول امرأة فرنسية تقود طائرة مقاتلة في عام 1999.

واختيرت هذه الاسماء بعد استفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي.

وتحاول العديد من البلديات في جميع أنحاء فرنسا اطلاق اسماء نساء على المزيد من شوارعها لزيادة ظهورها في الأماكن العامة، ورغم ذلك تعتبر الارقام ضئيلة جداً مقارنة بعدد الشوارع التي تحمل أسماء الرجال.

وستستقبل القرية الإعلامية المنشأة من أجل دورة الألعاب الأولمبية 2024، هذا الصيف 1580 صحافياً من أصل 26000 معتمد، معظمهم من التقنيين الذين سيعملون في أحد المراكز الصحافية، وهو مركز لوبورجيه. وسيتم افتتاحه رسمياً في نهاية شهرمارس المقبل.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز