كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق الجمعة من أبوظبي

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، “البطولة الأغلى على الساحة المحلية”، خلال يومي 15 و16 مارس الحالي في الاتحاد أرينا بأبوظبي.

وأكد الاتحاد في بيانه الصادر اليوم أن نسخة هذا العام من البطولة والمخصصة لفئة الكبار من اللاعبين واللاعبات في مختلف فئات الأوزان تشهد إقبالا كبيرا من الأندية ومنتسبيها للمشاركة في المنافسات، لا سيّما أنها تحمل أهمية كبرى في تعزيز التنافسية على الساحة المحلية للظفر بأغلى الكؤوس والألقاب، ورفع جاهزية اللاعبين ومعدلات لياقتهم البدنية في إطار استعداداتهم للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو " تفصلنا أيام قليلة عن موعد انطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي نحرص في الاتحاد على منحها أهمية خاصة، كونها تحظى بمكانة استثنائية لدى الرياضيين وجمهور الجوجيتسو، حيث تتوج الفائزين بالكأس الأغلى محليا".

وأضاف " حققت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو نجاحات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وكانت على الدوام منصة رائدة للاعبين لإبراز قدراتهم ومواهبهم، وتقديم خلاصة تجربتهم على البساط والتسلح بالعزيمة والإصرار للوصول إلى منصة التتويج والفوز بأغلى الألقاب".

وأكد أن الأندية كانت ولا تزال شريكا مهما في اثراء البطولة عام بعد عام، وأظهرت حرصاً كبيراً على إشراك أعداد ومواهب لافتة من اللاعبين واللاعبات في النزالات، منوها بأن جميع الأندية بدأت استعداداتها لخوض هذه البطولة منذ بداية العام، وأعدّت برامج وخطط تدريبية شاملة، ونظمّت معسكرات تواكب أهمية الحدث، انطلاقا من إيمانها بأن لكل منها فرصة حقيقية لاعتلاء منصة التتويج.

وشهدت منافسات النسخة الماضية من البطولة نزالات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً حيث تًوج نادي بني ياس بالمركز الأول لمنافسات فئة الرجال، وحلّ العين وصيفاً، بينما جاء نادي الجزيرة ثالثاً، وفي منافسات فئة السيدات تصدر نادي بني ياس المنافسة وحصل على المركز الأول، فيما حلّ نادي الوحدة في المركز الثاني وجاء العين ثالثاً. واتسمت منافسات الموسم الماضي بالندية العالية وتقارب المستويات والمنافسة الشديدة بين الأندية الفائزة بالمراكز الأولى التي تضم خيرة اللاعبين الذين يمثلون نواة المنتخب الوطني".

وترصد البطولة جوائز مالية مجزية للأندية أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي الرجال والسيدات تتجاوز مليون درهم، ما يوفر حافزاً إضافياً للاعبين واللاعبات على تقديم أفضل أداء على بساط المنافسة.

وأشار محمود السيد مدير أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة إلى حرص النادي على اعتلاء منصة التتويج والفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى على صعيد فئة الرجال، وكذلك بلقب السيدات الذي كان قريبا من نادي الوحدة العام الماضي، حيث حلّ وصيفا، مؤكداً أن لاعبي النادي واستعدوا للبطولة بشكل جيد منذ بداية الموسم، ودرسوا أداءهم ونقاط الضعف والقوة فيه خلال النسخة الماضية، لعلاج نقاط الضعف وتعظيم نقاط القوة في مشاركاتهم القادمة.

وقال " كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بطولة محلية بمواصفات عالمية تحظى باهتمام كل الأندية المحلية ولطالما كانت مشاركتنا في البطولة منذ انطلاقها أولوية قصوى، وبذل فريقنا جهوداً كبيرة في التدريب على مدى الأسابيع الماضية واضعا نصب عينيه المنافسة على اللقب".

وقال يوري ألفيس، مدرب نادي بني ياس " تتصدر بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس أم الإمارات للجوجيتسو قائمة أبرز البطولات على مستوى الدولة وتحرص الأندية المحلية على بذل قصارى جهدها للمشاركة بنخبة لاعبيها ولاعباتها والتنافس وخوض نزالات قوية واعتلاء منصات التتويج ونسعى إلى تقديم أداء مميز في هذه النسخة من كأس رئيس الدولة والدفاع عن اللقب والتتويج مجدداً. وقد تدرب لاعبونا بقوة على مدار الأسابيع الماضية، وكلنا ثقة بقدرتهم على التفوق وإبراز مهاراتهم وإحراز نتائج نفخر بها".

وقالت أسماء الحوسني، لاعبة فريق بني ياس " نولي أهمية خاصة لهذه البطولة، حيث نعتزم الدفاع عن اللقب بكل ما أوتينا من قوة، ومواصلة مسيرة إنجازاتنا في البطولة، وسنتحلى بعقلية الفوز منذ البداية وحتى نهاية النزالات".

وقال عبد الله الكبيسي، لاعب نادي الوحدة " بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو واحدة من أصعب البطولات، إذ تجمع نخبة اللاعبين واللاعبات من أبرز أندية الدولة للنزال وسط أجواء تتسم بالتنافسية والقوة واتطلع إلى المشاركة في النزالات وتقديم أداء مميز يليق باسم نادي الوحدة وسنبذل أقصى طاقاتنا لحصد اللقب.

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