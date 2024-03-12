مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني الجمعة

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أعلن نادي اتحاد كلباء عن تنظيم مهرجان كلباء الرمضاني والذي ينظمه مجلس إدارة النادي في الفترة من الجمعة المقبل 15 مارس وحتى 23 الجاري تحت شعار ( رياضة وثقافة ومجتمع )، ويتضمن المهرجان إقامة بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة رباعيات الكرة الطائرة، وفعاليات رياضية اجتماعية وثقافية وتم رصد ميزانية قدرها 120 ألف درهم كجوائز للفائزين في مختلف المسابقات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي بحضور راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء ونائبه عبد الله أحمد الأميري وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الرعاة والشركاء وعبد الرحمن الدرمكي أمين السر العام ومدير المهرجان والدكتور سيف الزعابي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بنادي كلباء.

وخلال المؤتمر قدم رئيس مجلس إدارة النادي شكره لمجلس الشارقة الرياضي لرعايته ودعمه لنادي كلباء ومهرجان كلباء الرمضاني وذلك لإنجاح كافة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي واستقطاب المواهب الشبابية في الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيداً بالأثر الإيجابي الذي تسهم به هذه التظاهرات الرياضية في ملامسة طاقة الشباب، وأثرها الكبير في خلق مناخ إيجابي قائم على روح المنافسة الشريفة، إضافة لدورها المتميز في غرس قيم المثابرة والرقي والتعاون الشبابي والإنساني بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن المهرجان سينطلق في الخامس من رمضان بمشاركة 12 فريقاً ضمن خماسيات كرة القدم تم تقسيمها إلى مجموعتين، وسيحصل صاحب المركز الأول على كأس البطولة وجائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم، والمركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم، فضلاً عن جوائز فردية للهداف، وأفضل لاعب، وأفضل حارس في البطولة.

وفيما يتعلق بمنشط الكرة الطائرة والذي يشارك فيه 5 فرق يحصل الأول على 15 ألف درهم والوصيف على 10 آلاف، ويشهد المهرجان فعاليات ثقافية ومجتمعية وورشاً ومجالس رمضانية رياضية واجتماعية وعدداً من الفعاليات المصاحبة ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي.

بدوره أعلن عبد الرحمن الدرمكي مدير مهرجان كلباء الرياضي عن رصد اللجنة المنظمة لجوائز يومية متنوعة للجمهور بالإضافة لإقامة بعض الفعاليات والمسابقات، ويشرف على مباريات كرة القدم والطائرة حكام معينون من قبل اتحاد كرة القدم واتحاد الطائرة الذين نوجه لهم الشكر على التعاون ومن خلال المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن قميص البطولة الذي صممته إحدى شركات الملابس الرياضية العالمية إلى جانب تصميم ملاعب المهرجان بمواصفات عالمية من قبل شركة وي سبورت، وتم إجراء القرعة في ختام المؤتمر وتوزيع الفرق على المجموعات.

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