«فنية الإلكترونية» تتابع تحضيرات المنتخب للألعاب الخليجية

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعها الأول لعام 2024 بمقر الاتحاد بإمارة الشارقة برئاسة إبراهيم يوسف عبدالله حسين الخوري وبحضور الأمين العام للاتحاد سعيد علي الطاهر وأعضاء اللجنة محمد البنّاء ومحمد مبارك وحمد قاسم وحمد الحصان وعبدالولي الأنصاري وسكرتير الاتحاد أحمد جمال.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس اللجنة إبراهيم الخوري أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الفنية، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهمة اللجنة الفنية وتمنياته بنجاح أعمال هذا الاجتماع.

وكان من أهم بنود الاجتماع مشاركة منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والناشئين والتي ستستضيفها الدولة في الشهر المقبل وتوفير كافة الاحتياجات التدريبية اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.

هذا وبالإضافة إلى التحضير الكامل لإطلاق دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية في الفترة المقبلة وتجهيز فرق العمل لمنافسات البطولة.

والموافقة على إطلاق البطولة الرمضانية للرياضات الإلكترونية والتي ستقام بصالة ( تايتن للرياضات الإلكترونية الإلكترونية ) بمدينة الشارقة وستتضمن المنافسات الألعاب التالية: ( تيكن: Tekken ) و ( ستريت فايتر: Street Fighter ) و ( سوبر سماش: Super Smash ) و( كرة القدم الإلكترونية: EA FU24 ) بمجموع جوائز نقدية قدرها 20 ألف درهم.

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