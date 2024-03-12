نادي الوصل..إفطار صائم خلال الشهر الكريم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تقيم إدارة نادي الوصل، مشروع إفطار صائم في مقر النادي طوال أيام شهر رمضان المبارك، ويتم من خلاله توزيع وتناول وجبات الإفطار بمشاركة 500 شخص تقريباً يومياً، بهدف إحياء سنة إفطار صائم بتوفير وجبة الإفطار للصائمين، ورفع المعاناة عن الكثير من الصائمين المحتاجين وعابري السبيل، ونشر التراحم والتكافل بين المسلمين، واكتساب أجر إفطار الصائم في رمضان.

وينتظر أن يشارك نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل بالتواجد والمشاركة في المشروع، خلال فترة التوقف الدولي الحالية للمسابقات المحلية، لخوض منتخبنا الوطني الأول مواجهتين أمام منتخب اليمن، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وتحرص إدارة نادي الوصل، على توفير كافة الأمور التنظيمية لتسهيل نجاح المشروع، والذي يشرف على تحضيره والتجهيز له مجموعة كبيرة من العاملين داخل النادي، بهدف مشاركة الأجر والثواب من وراء هذا المشروع المقام خلال أيام شهر رمضان الفضيل، مع حرص من إدارة النادي على عدم الظهور إعلامياً للحديث عن المشروع الذي يحقق نجاحاً كبيراً في الأيام الأولى من شهر رمضان.

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