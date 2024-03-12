"مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024" ينطلق 19 أبريل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق الدورة الثالثة من "مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024" في الفترة من 19 أبريل إلى 5 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشهد المهرجان - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - عودة معرض" GameExpo"وقمة "GameExpo " حيث يمكن للجمهور استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والألعاب التي تم إصدارها حديثاً ولقاء نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين والمشاركة في مسابقات الرياضات الرقمية المتنوعة وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

وتعد دورة العام الحالي من المهرجان هي الأكبر والأطول حيث ستقدم تجارب ألعاب وبطولات متميزة عديدة للرياضات الرقمية بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الرقمية.

وتشمل المناطق الجديدة ضمن المهرجان منطقة العائلات التي توفر للاعبين الشباب وعائلاتهم فرصة التنافس في مجموعة من الألعاب المميزة ..فيما تضم منطقة" Electric Avenue"مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات ما يجعلها وجهةً مثاليةً لعشاق التكنولوجيا.

ويجمع المهرجان قطاعاً واسعاً من صناعة الألعاب بدءاً من المطورين المحليين وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات والعلامات التجارية العالمية.

وتتضمن قمة" GameExpo" أيضاً مسرحاً يضم متحدثين من ذوي الخبرة ومنطقة للمعارض ومنصة للتواصل بين المتخصصين في الصناعة للعثور على شركاء تجاريين جدد ومسابقة لعرض الابتكارات من قبل المطورين المستقلين مدعومة من" Meet2Match"وهي منصة تساعد الضيوف على تنظيم الاجتماعات.

وتقدم الدورة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية جدولاً مليئاً بالفعاليات والأنشطة المجانية والمتاحة بتذاكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز