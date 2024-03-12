اتحاد ألعاب القوى.. معسكر إعداد داخلي بدبي استعداداً للخليجية الأولى

المصدر: وام

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يستعد منتخب ألعاب القوى لخوض معسكر إعداد داخلي خلال عطلة المدارس المقبلة للاعبين واللاعبات قبل مشاركتهم في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، ويتضمن تدريبات متنوعة حسب نوعية الفئات المشاركة، بإشراف مدربي المنتخبات الوطنية.

وقال فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى إن بناء القاعدة السنية وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات والقدرات التنافسية، تعد من أهم أولويات الاتحاد التي عمل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتابعة وتوجيهات سعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس الاتحاد، من خلال التأهيل والمعسكرات والمشاركات في البطولات القارية والدولية، والبطولات المحلية، مع توفير أفضل المتطلبات التي تؤسس لجيل واعد لمستقبل اللعبة في الدولة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تمثل اختباراً مهماً للمنتخب، ومؤشر قياس لمدى تطور اللاعبين واللاعبات، خاصة أنهم سيواجهون منافسيهم الأقوياء من دول الخليج في مختلف الألعاب".

وأضاف " هناك أهمية بكل تأكيد بما تمثله البطولة الآسيوية من زخم تنافسي بمشاركة أفضل المنتخبات على مستوى القارة في المستويات الفنية والنتائج المميزة، لكن المهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي هو التركيز على الإعداد الجيد لمرحلة المشاركة في الألعاب الخليجية لأنها تعزز الجاهزية المطلوبة لكأس آسيا، وتمنح الثقة للاعبين واللاعبات الذين تم اختيارهم لهذه المشاركة، وفي نهاية الأمر فإن المشاركة في البطولتين تحملان قدراً كبيراً من الأهمية التي نعول عليها في الارتقاء بقدرات عناصر المنتخب".

وأثنى على التعاون البناء والإيجابي، والتفاعل الكبير من الأندية والمدربين مع خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة، موضحاً أن نجاح التجمعات الأسبوعية والمعسكرات خلال الفترة الماضية، كان لها أثر إيجابي ساهم بشكل واضح في تطور المستويات الفنية.

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