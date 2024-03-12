القمزي يؤكد أهمية تعزيز الثقافة المجتمعية بشأن مارسة الرياضة

المصدر: وام

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أكد البطل الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان تكتسب أهمية كبيرة لما لها من فوائد مهمة في المحافظة على الصحة واللياقة البدنية، ودورها الفعال في جودة الحياة الصحية، مشيراً إلى حرصه على ممارسة ركوب الدراجة الهوائية بشكل شبه يومي مع تمارين المشي نسبة لفوائدها المهمة في إنقاص الوزن وبناء العضلات.

وشدد القمزي على أهمية تعزيز مستوى الثقافة المجتمعية بأهمية ممارسة الرياضة، خاصة مع توافر الكثير من الخيارات التي تؤدي إلى التشجيع عليها، من بينها المماشي الرياضية المطاطية ذات المواصفات العالمية، والمنتشرة في مختلف إمارات الدولة على مستوى الحدائق والمناطق المخصصة لممارسة رياضة المشي، والصالات المتخصصة في الأندية والمراكز الخاصة.

وقال " هناك درجة كبيرة من الوعي بأهمية الرياضة في تعزيز الحياة الصحية لأفراد المجتمع، والجهود البارزة والواضحة في توفير الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة على مستوى الدولة ساهمت في تشجيع الفئات المجتمعية المختلفة على ممارسة الرياضة، مع ضرورة العمل على مراعاة تأثير الصيام على الجميع أثناء التمارين الرياضية، بما لا يؤدي إلى أضرار على صحة الفرد".

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