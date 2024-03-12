دورة ند الشبا الرياضية.. 600 لاعب ولاعبة يشاركون في منافسات البادل

المصدر: وام

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يشارك 600 لاعب ولاعبة من الهواة والمحترفين من داخل وخارج الإمارات في منافسات بطولة البادل ضمن النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية"، المقامة حاليا بمجمع ند الشبا تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وتتوزع فئات المشاركين على مختلف التصنيفات والمستويات الفنية لمسابقات البادل ما بين الهواة والمحترفين والرجال والسيدات والفرق والفردي، يتنافسون ضمن 5 فئات محلية وفئة واحدة دولية.

وانطلقت أمس الاثنين منافسات بطولة تحدي "ناس" لفرق البادل فئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، على صعيد منافسات دور الـ 16 من فئة التصنيف المحلي للإماراتيات سيدات، وفاز الثنائي نجلاء عيسى ونورا الهاشمي على الثنائي مريم المهيري وأمينة الهاشمي بنتيجة 6-0 للشوطين، كما فاز الثنائي فاطمة شهدور ومريم شهدور على الثنائي شيخة طاهر وعلياء البوم بنفس النتيجة 6-0.

كما تأهل إلى دور الثمانية أيضًا كل من الثنائي نوف عمر وفاطمة العوضي، والثنائي سارة بن كاظم وشيخة الجناحي والثنائي ماريا إبراهيم، وعائشة شهدور.

وتنطلق منافسات بطولة الفئة الدولية رايز “FIP RISE” / رجال وسيدات يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الحالي، ويسمح فيها بالمشاركة للرجال والسيدات من جميع الجنسيات وكافة الدولة بمختلف القارات.

وعلى صعيد متصل تشهد بطولة تحدي الموانع إقبالًا كبيرًا على التسجيل من مختلف الجنسيات والأعمار حيث تعد من الرياضات الجديدة التي تمت إضافتها إلى منافسات النسخة الحالية، وتضم فئتين للرجال والسيدات.

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