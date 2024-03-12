قمة «GameExpo» بـ «دبي للألعاب والرياضات الرقمية» في مايو

المصدر: دبي - البيان

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يشهد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 في دورته الثالثة، عودة معرض GameExpo في قاعات زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي مايو المقبل.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الرقمية. وتعد الدورة الحالية الأكبر والأهم، وتقدم تجارب ألعاب مذهلة وبطولات متميزة للرياضات الرقمية، وأفكاراً وتصورات قيمة ومتعة لا نهاية لها لجماهير الألعاب والرياضات الرقمية.

وتقدم الدورة الثالثة من المهرجان، جدولاً مليئاً بالفعاليات والأنشطة، في مختلف أنحاء دبي من 19 أبريل وحتى 5 مايو.

ويجمع المهرجان، قطاعاً واسعاً من صناعة الألعاب، بدءاً من المطورين المحليين وحتى الرؤساء التنفيذيين للشركات والعلامات التجارية العالمية. ويتيح الحدث استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والألعاب التي تم إصدارها حديثاً، ولقاء نجوم الألعاب الإقليميين والعالميين والمشاركة في مسابقات الرياضات الرقمية، بجانب الانضمام إلى مسابقات التنكر في شخصيات الألعاب الشهيرة وورش البرمجة وتحديات Minecraft العائلية ومشاهدة منافسات Play Beyond الملحمية مع المؤثرين في مجال الألعاب يومي 4 و5 مايو.

وتُقام قمة GameExpo داخل قاعة زعبيل 4 يومي 1 و2 مايو، ويحظى الزوار الذين يحملون تذاكر دخول قمة GameExpo، بإمكانية الوصول إلى منصات الاجتماعات للحصول على فرص التواصل، كما يمكنهم الاجتماع مع المطورين والمستثمرين والناشرين.

وتتضمن قمة GameExpo، مسرحاً يضم متحدثين من ذوي الخبرة ومنطقة للمعارض ومنصة للتواصل بين المتخصصين في الصناعة ومسابقة لعرض الابتكارات.

وتشمل منطقة الألعاب، ضمن معرض GameExpo أحدث الألعاب والإصدارات الحصرية، ومنطقة المستقبل المبتكرة التي تسلط الضوء على أحدث تقنيات الألعاب.

يقدم المهرجان فرصة لعشاق الألعاب للحصول على خصم 25% على التذاكر الخاصة بمعرض GameExpo.

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