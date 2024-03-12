6 لاعبين يمثلون جودو الإمارات في «أنطاليا غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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قرر اتحاد الإمارات للجودو مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أنطاليا غراند سلام، خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري، بـ 6 لاعبين ولاعبات، وذلك في إطار برنامج الإعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ورغبة في زيادة عدد المتأهلين إلى الحدث الأكبر عالمياً، من 5 إلى 7 لاعبين ولاعبات، عن طريق جمع النقاط. ويضم المنتخب لاعبتين، هما بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم، وزميلتها باتسو ألتان في وزن تحت 57 كغم، و4 لاعبين هم نارمند بيان في «وزن تحت 66 كغم»، وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كغم، وطلال شفيلي في «وزن تحت 81 كغم»، وجريجوري أرام في وزن 90 كغم.

من ناحية أخرى، انتظم المنتخب الوطني حالياً في معسكره في جورجيا، استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي غراند سلام، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الحالي، حيث حدد الجهاز الفني أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين ضمن 74 دولة قامت بالتسجيل حتى الآن، للمنافسة على المراكز الأولى، وجمع نقاط التأهل الأولمبي.

برنامج

ويتضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024 أيضاً، المشاركة في بطولة العالم للفردي والفرق في أبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، والتي ستكون آخر المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس.

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